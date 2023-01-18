Зеленский: Я рад, что Киссинджер изменил свое мнение. Но я не знаю, где место России в мире

Зеленский: Мне кажется, что место среди террористов Россия себе уже выбрала Фото: president.gov.ua

Ведущий упомянул вчерашнее выступление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который сказал, что идея о нейтральном статусе Украины "больше не имеет смысла", выступил в поддержку вступления страны в НАТО, но в то же время заявил, что верит в диалог с РФ, пока длится война. Киссинджер также считает, что РФ должна быть предоставлена "возможность снова присоединиться к международной системе" после завершения войны.

Ведущий спросил Зеленского о его мнении относительно "места России в мире".

"Даже не знаю, где это место. Мне кажется, что место среди террористов Россия себе уже выбрала. Сегодня это уже не зависит от их руководства. Их руководство уже не влияет, я считаю, на развитие Российской Федерации, истории и культуры. Я думаю, что все зависит сегодня от крепости Украины, поддержки партнеров, политической поддержки мира, а также зависит от российского общества, которое должно открыть глаза, если они хотят своими глазами видеть будущее для своей Российской Федерации", – ответил президент Украины.

Российское общество должно "признать все эти трагические ошибки, отступить, уважать Устав ООН, уважать наш суверенитет, нашу территориальную целостность", продолжил Зеленский.

"Примерно так. Я рад, что Киссинджер изменил свое мнение. Для нас сегодня приоритет, наша политическая задача – чтобы люди известные, политические деятели – чтобы они признавали ошибку [президента РФ Владимира] Путина, признавали, что это агрессия России, чтобы они давили на Россию, чтобы она завершила эту агрессию", – резюмировал он.

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