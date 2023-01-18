Зеленский: Я рад, что Киссинджер изменил свое мнение. Но я не знаю, где место России в мире

Ведущий упомянул вчерашнее выступление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который сказал, что идея о нейтральном статусе Украины "больше не имеет смысла", выступил в поддержку вступления страны в НАТО, но в то же время заявил, что верит в диалог с РФ, пока длится война. Киссинджер также считает, что РФ должна быть предоставлена "возможность снова присоединиться к международной системе" после завершения войны.
Ведущий спросил Зеленского о его мнении относительно "места России в мире".
"Даже не знаю, где это место. Мне кажется, что место среди террористов Россия себе уже выбрала. Сегодня это уже не зависит от их руководства. Их руководство уже не влияет, я считаю, на развитие Российской Федерации, истории и культуры. Я думаю, что все зависит сегодня от крепости Украины, поддержки партнеров, политической поддержки мира, а также зависит от российского общества, которое должно открыть глаза, если они хотят своими глазами видеть будущее для своей Российской Федерации", – ответил президент Украины.
Российское общество должно "признать все эти трагические ошибки, отступить, уважать Устав ООН, уважать наш суверенитет, нашу территориальную целостность", продолжил Зеленский.
"Примерно так. Я рад, что Киссинджер изменил свое мнение. Для нас сегодня приоритет, наша политическая задача – чтобы люди известные, политические деятели – чтобы они признавали ошибку [президента РФ Владимира] Путина, признавали, что это агрессия России, чтобы они давили на Россию, чтобы она завершила эту агрессию", – резюмировал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киссинджеру 99 лет. Он был госсекретарем США в 1973–1977 годах. После начала полномасштабного вторжения РФ сделал несколько заявлений, которые критиковали в Украине.
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая он выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал эти слова Киссинджера и напомнил о нацистской Германии. "В 1938 году, когда семья господина Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что надо вроде бы адаптироваться к нацистам, вместо того, чтобы спасаться или бороться с ними", – подчеркнул Зеленский.
Киссинджер после этого сказал, что его неправильно поняли. Он заявил, что не предлагает сдавать украинские территории, но считает, что "небольшой уголок Донбасса, около 4,5%, и Крым" должны иметь особый статус в переговорах.
В августе экс-госсекретарь высказал мнение, что к Украине надо относиться как к члену НАТО.
17 декабря вышла колонка Киссинджера, в которой он заявил, что нейтралитет Украины больше не имеет смысла и война "сняла вопросы" о членстве страны в НАТО. Политик обнародовал свое видение мирного урегулирования между Украиной и Россией, подчеркнув, что историческая роль РФ "не должна быть принижена". В Кремле его идеями заинтересовались, в Офисе президента заявили: речь об умиротворении агрессора.