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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Я рад, что Киссинджер изменил свое мнение. Но я не знаю, где место России в мире

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Зеленский: Мне кажется, что место среди террористов Россия себе уже выбрала
Зеленский: Мне кажется, что место среди террористов Россия себе уже выбрала
Фото: president.gov.ua

Российское общество должно признать свои ошибки, если хочет видеть будущее РФ. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал, отвечая на вопросы после своего обращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе 18 января, трансляция велась на сайте форума.

Ведущий упомянул вчерашнее выступление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который сказал, что идея о нейтральном статусе Украины "больше не имеет смысла", выступил в поддержку вступления страны в НАТО, но в то же время заявил, что верит в диалог с РФ, пока длится война. Киссинджер также считает, что РФ должна быть предоставлена "возможность снова присоединиться к международной системе" после завершения войны.

Ведущий спросил Зеленского о его мнении относительно "места России в мире". 

"Даже не знаю, где это место. Мне кажется, что место среди террористов Россия себе уже выбрала. Сегодня это уже не зависит от их руководства. Их руководство уже не влияет, я считаю, на развитие Российской Федерации, истории и культуры. Я думаю, что все зависит сегодня от крепости Украины, поддержки партнеров, политической поддержки мира, а также зависит от российского общества, которое должно открыть глаза, если они хотят своими глазами видеть будущее для своей Российской Федерации", – ответил президент Украины.

Российское общество должно "признать все эти трагические ошибки, отступить, уважать Устав ООН, уважать наш суверенитет, нашу территориальную целостность", продолжил Зеленский. 

"Примерно так. Я рад, что Киссинджер изменил свое мнение. Для нас сегодня приоритет, наша политическая задача – чтобы люди известные, политические деятели – чтобы они признавали ошибку [президента РФ Владимира] Путина, признавали, что это агрессия России, чтобы они давили на Россию, чтобы она завершила эту агрессию", – резюмировал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киссинджеру 99 лет. Он был госсекретарем США в 1973–1977 годах. После начала полномасштабного вторжения РФ сделал несколько заявлений, которые критиковали в Украине.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая он выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал эти слова Киссинджера и напомнил о нацистской Германии. "В 1938 году, когда семья господина Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что надо вроде бы адаптироваться к нацистам, вместо того, чтобы спасаться или бороться с ними", – подчеркнул Зеленский.

Киссинджер после этого сказал, что его неправильно поняли. Он заявил, что не предлагает сдавать украинские территории, но считает, что "небольшой уголок Донбасса, около 4,5%, и Крым" должны иметь особый статус в переговорах.

В августе экс-госсекретарь высказал мнение, что к Украине надо относиться как к члену НАТО.

17 декабря вышла колонка Киссинджера, в которой он заявил, что нейтралитет Украины больше не имеет смысла и война "сняла вопросы" о членстве страны в НАТО. Политик обнародовал свое видение мирного урегулирования между Украиной и Россией, подчеркнув, что историческая роль РФ "не должна быть принижена". В Кремле его идеями заинтересовались, в Офисе президента заявили: речь об умиротворении агрессора.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, НАТО, Давос, Генри Киссинджер, Владимир Зеленский, война России против Украины
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