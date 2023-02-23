"Только в мечтах отдельных венгерских политиков". Глава МИД Венгрии заявил, что для окончания войны "лучше бы Путин и Байден поговорили". В МИД Украины прокомментировали

Говоря о выступлениях президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина 21 февраля, министр заявил, что "они могли бы оказать гораздо большую услугу человечеству, если бы вчера поговорили друг с другом", – сказал глава МИД Венгрии.
"Если не будет немедленного прекращения огня и мирные переговоры не начнутся немедленно, могут возникнуть огромные проблемы... Было бы здорово, если бы американцы и россияне, наконец, поговорили друг с другом и сделали все возможное, чтобы эта война закончилась как можно быстрее", – добавил он.
Он также выступил против санкций в отношении "Росатома", так как они якобы "нанесут ущерб фундаментальным национальным интересам Венгрии".
Спикер МИД Украины Олег Николенко отреагировал на слова венгерского дипломата в Facebook. По его словам, Сийярто "мог бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России".
"Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по поводу Украины без самой Украины", – написал Николенко в Facebook.
Он также акцентировал внимание на том, что не Венгрии принимать решения о переговорах относительно войны РФ против Украины.
"Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться мирные переговоры. Будапешт имел возможность помочь установить мир в Украине и Европе, но стал на другую сторону истории", – подчеркнул спикер.
Он посоветовал Сияйрто, если тот "действительно заботится о скорейшем завершении войны", перед следующим визитом в Москву или Минск заехать в Братиславу.
"В Словакии отлично понимают нынешние угрозы в Европе. Уверены, что наши словацкие коллеги могли бы дать несколько мудрых советов", – добавил Николенко.
Власти Венгрии регулярно выступают с пророссийскими заявлениями в отношении Украины, блокируют санкции против РФ и критикуют Украину.
Например, премьер страны Виктор Орбан сказал в июле 2022-го, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство". А 14 октября Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину.
Немедленно сесть за стол переговоров призывал и президент РФ Владимир Путин. При этом он исключал, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В конце января 2023 года Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что президент России "не может позволить себе" проиграть войну против Украины. Также на этой встрече он сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".
18 февраля Орбан в ежегодном обращении к согражданам заявил, что его страна продолжит торговлю с Россией, и назвал войну РФ против Украины "войной двух славянских стран".