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Цель России - превратить Украину в неуправляемую руину – Орбан

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Путин не может разрешить себе проиграть войну, заявил Орбан
Путин не может разрешить себе проиграть войну, заявил Орбан
Фото: EPA

Запад должен понять, что президент России не может позволить себе проиграть войну против Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште.

Его заявления 26 января опубликовал присутствующий на встрече редактор The American Conservative Род Дрегер. 

По словам Орбана, Путин не может разрешить себе проиграть, потому что в 2024 году его ждут президентские выборы, а он не может баллотироваться в качестве "президента, проигравшего войну".

Кроме того, по словам Орбана, РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. По его словам, "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину", чтобы Запад не мог "претендовать на нее в качестве приза". 

Премьер Венгрии заявил, что у Запада сейчас "большие проблемы". Он отметил, что "время играет в пользу России", поскольку та является огромной страной и может мобилизовать огромную армию, а Украина этого сделать не может. Поэтому, по его мнению, если грядущее весеннее наступление России окажется успешным, то перед странами НАТО встанет вопрос: "посылать ли своих солдат воевать за Украину?" Он заявил, что если война "распространится", европейские страны будут опустошены.  

Контекст:

Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой". В частности, 14 октября 2022 года Орбан вновь призвал к мирным переговорам РФ и Украину.

Также он не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их

Теги: Россия, Украина, НАТО, война, Венгрия, Виктор Орбан, Будапешт, Европа, российская агрессия, война России против Украины
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