Цель России - превратить Украину в неуправляемую руину – Орбан

Его заявления 26 января опубликовал присутствующий на встрече редактор The American Conservative Род Дрегер.

По словам Орбана, Путин не может разрешить себе проиграть, потому что в 2024 году его ждут президентские выборы, а он не может баллотироваться в качестве "президента, проигравшего войну".

Кроме того, по словам Орбана, РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. По его словам, "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину", чтобы Запад не мог "претендовать на нее в качестве приза".

Премьер Венгрии заявил, что у Запада сейчас "большие проблемы". Он отметил, что "время играет в пользу России", поскольку та является огромной страной и может мобилизовать огромную армию, а Украина этого сделать не может. Поэтому, по его мнению, если грядущее весеннее наступление России окажется успешным, то перед странами НАТО встанет вопрос: "посылать ли своих солдат воевать за Украину?" Он заявил, что если война "распространится", европейские страны будут опустошены.