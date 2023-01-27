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Орбан заявил, что санкции против ядерной отрасли РФ уже "на столе" в Евросоюзе, однако Венгрия наложит на них вето

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Орбан утверждает, что санкции, которые Евросоюз вводит против России, якобы никак не помогают Украине
Орбан утверждает, что санкции, которые Евросоюз вводит против России, якобы никак не помогают Украине
Фото: ЕРА

Венгрия наложит вето на возможные санкции Евросоюза против ядерной отрасли РФ. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в опубликованном 27 января интервью венгерскому изданию Magyar Hirlap.

"Там, где это не затрагивает жизненно важные интересы Венгрии, мы не будем препятствовать санкциям ЕС. Но что касается нефти, газа и атомной энергии, то на них Венгрия наложит вето", – сказал Орбан.

Он утверждает, что санкции, которые Евросоюз вводит против России, якобы никак не помогают Украине.

По словам Орбана, "брюссельские санкции" не заставляют российских оккупантов в Украине отступать, и в то же время эти ограничения "причиняют нам страшный ущерб – для Европы, для европейской экономики, в том числе для Венгрии".

Он также добавил, что власти Венгрии якобы пытаются избежать участия этой страны в войне.

О необходимости санкций против российской госкомпании "Росатом" 26 декабря 2022 года заявлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, портфель заграничных заказов "Росатома" составляет $200 млрд.

9 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина ждет от Европы санкций против ядерной отрасли РФ.

Представители "Росатома" вместе с российскими оккупантами находятся на Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщал "Энергоатом". По данным украинской компании, на ЗАЭС оккупанты избивают украинский персонал, пытаясь заставить его переходить в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом", и отчитаться российским властям о том, что украинский персонал станции поддерживает их.

В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около 100 оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших "контракт" с российской компанией согласились на это под давлением захватчиков, рассказали в украинской компании.

Контекст:

Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой".

15 июля 2022 года Орбан заявил, что Европейский союз "выстрелил себе в легкие", введя санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Он неоднократно заявлял, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.

В МИД Украины ответили, что Орбану следует призывать не к отмене санкций против России, а, наоборот, к наращиванию эффективных шагов по сдерживанию российской агрессивной политики. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, санкции, Венгрия, Виктор Орбан, Энергоатом, Росатом, Европейский союз, Европа, Евросоюз, энергосистема
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