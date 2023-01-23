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Ермак поговорил с Салливаном: обсуждали энергобезопасность и санкции против России

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Ермак рассказал, о чем говорил с Салливаном
Ермак рассказал, о чем говорил с Салливаном
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом он сообщил в Telegram 23 января.

Ермак ознакомил Салливана с текущей ситуацией на фронте и задачами, стоящими перед Силами обороны Украины. Также он отметил важность обеспечения украинской армии вооружением и техникой.

Стороны продолжили рассмотрение вопроса об усилении защиты критической инфраструктуры и обеспечении энергетической безопасности Украины, написал глава ОП.

Отдельно обсудили продление санкционного давления на Россию, отмечается в сообщении. Ермак рассказал, что Украина бы хотела провести саммит по санкциям в феврале.

Стороны обсудили усилия президента Украины Владимира Зеленского, направленные на достижение справедливого мира посредством предложенной им формулы мира, состоящей из десяти шагов.

"Поблагодарил президента Джозефа Байдена, обе палаты Конгресса США и весь американский народ за мощную поддержку Украины в борьбе за свободу, суверенитет и возвращение мира всей Европе", – заключил Ермак.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что В Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним против Беларуси.

Теги: США, санкции, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Андрей Ермак, энергосистема, Джейк Салливан
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