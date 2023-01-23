Ермак поговорил с Салливаном: обсуждали энергобезопасность и санкции против России

Ермак рассказал, о чем говорил с Салливаном Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Ермак ознакомил Салливана с текущей ситуацией на фронте и задачами, стоящими перед Силами обороны Украины. Также он отметил важность обеспечения украинской армии вооружением и техникой.

Стороны продолжили рассмотрение вопроса об усилении защиты критической инфраструктуры и обеспечении энергетической безопасности Украины, написал глава ОП.

Отдельно обсудили продление санкционного давления на Россию, отмечается в сообщении. Ермак рассказал, что Украина бы хотела провести саммит по санкциям в феврале.

Стороны обсудили усилия президента Украины Владимира Зеленского, направленные на достижение справедливого мира посредством предложенной им формулы мира, состоящей из десяти шагов.

"Поблагодарил президента Джозефа Байдена, обе палаты Конгресса США и весь американский народ за мощную поддержку Украины в борьбе за свободу, суверенитет и возвращение мира всей Европе", – заключил Ермак.