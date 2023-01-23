Ермак: Нам нужно не 10–20 танков, а несколько сотен

Ермак: Сегодня каждый танк, который способен воевать, должен быть на нашем фронте Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Нам нужны танки – не 10–20, а несколько сотен. Наша цель – границы 1991 года и наказание врага, который заплатит за преступления. Общая цель демократии в борьбе с автократией – обеспечение стабильного развития и понятный мировой порядок", – подчеркнул Ермак.

По его словам, без победы Украины ничего этого не будет.

"Поэтому именно сегодня каждый танк, который способен воевать, должен быть на нашем фронте. Потому что это не только украинский фронт. Это фронт цивилизации против отсталости и варварства с болот", – отметил глава ОП.

Сегодня министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят военную поддержку Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед заседанием министров. Он отметил, что на встрече, в частности, будет обсуждаться вопрос передачи Украине танков.