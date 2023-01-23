Ермак: Нам нужно не 10–20 танков, а несколько сотен

"Нам нужны танки – не 10–20, а несколько сотен. Наша цель – границы 1991 года и наказание врага, который заплатит за преступления. Общая цель демократии в борьбе с автократией – обеспечение стабильного развития и понятный мировой порядок", – подчеркнул Ермак.
По его словам, без победы Украины ничего этого не будет.
"Поэтому именно сегодня каждый танк, который способен воевать, должен быть на нашем фронте. Потому что это не только украинский фронт. Это фронт цивилизации против отсталости и варварства с болот", – отметил глава ОП.
Сегодня министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят военную поддержку Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед заседанием министров. Он отметил, что на встрече, в частности, будет обсуждаться вопрос передачи Украине танков.
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.
Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.
22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.
23 января глава минобороны ФРГ Борис Писториус отметил, что Берлин "скоро" примет решение по вопросу предоставления Украине немецких танков.