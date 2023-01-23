Польша отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения – Моравецкий

По словам премьера, Польша намерена направить Германии официальный запрос по поводу передачи Leopard Украине.

"Мы будем обращаться за таким разрешением, но это вопрос второстепенный. Даже если мы в конечном итоге не получим его, мы все равно поставим наши танки в Украину вместе с другими [странами] из состава небольшой коалиции", – сказал Моравецкий.

Он также отметил важность давления на Германию в вопросе предоставления танков Украине.

"Оказывается, это давление имеет смысл. Потому что в эти выходные министр иностранных дел Германии послала несколько иной месседж, который вселяет надежду на то, что Германия не только не будет блокировать, но и наконец-то передаст тяжелую современную технику для поддержки Украины", – резюмировал премьер-министр.