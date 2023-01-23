Польша отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения – Моравецкий

По словам премьера, Польша намерена направить Германии официальный запрос по поводу передачи Leopard Украине.
"Мы будем обращаться за таким разрешением, но это вопрос второстепенный. Даже если мы в конечном итоге не получим его, мы все равно поставим наши танки в Украину вместе с другими [странами] из состава небольшой коалиции", – сказал Моравецкий.
Он также отметил важность давления на Германию в вопросе предоставления танков Украине.
"Оказывается, это давление имеет смысл. Потому что в эти выходные министр иностранных дел Германии послала несколько иной месседж, который вселяет надежду на то, что Германия не только не будет блокировать, но и наконец-то передаст тяжелую современную технику для поддержки Украины", – резюмировал премьер-министр.
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.
Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.
22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.