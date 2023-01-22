"Комплекс исторической ответственности". Климкин объяснил, почему Германия не дает Украине танки Leopard

"Волокита Германии с предоставлением танков Leopard, как и с другим оружием, имеет свои объяснения. Нам нужно их понимать, чтобы додавить. И я уверен, что это произойдет", – написал он.
Дипломат обратил внимание, что Германия воевала против России в ходе двух мировых войн и "после Второй у нее сложился комплекс "исторической ответственности" по отношению к России".
"Это привело к возникновению в Германии "искривленного" пацифизма – мир любой ценой, даже ценой уступок и жертв. Немецкое общество сочувствует Украине и украинцам, но половина немцев против поставок тяжелого оружия – они не могут и даже не хотят представить себе "немецкое оружие, которое убивает россиян", – объяснил Климкин.
По его словам, "часть немецких политиков точно так же не готова и не желает проявить лидерство и сказать, что победа над Россией – это победа добра над злом".
"Понятно почему – тогда придется объяснять все многолетние связи с этим режимом и желание заработать на нем. А материалов для шантажа в Москве наверняка более чем достаточно. Кроме того, многие в Германии хотят сохранить возможность для диалога с РФ после войны, там явно не хотят, чтобы в существующем там "культе великой отечественной" Германию снова сделали основным врагом", – отметил Климкин.
Он считает, что "все это выглядит политической казуистикой, если смотреть из Киева, Харькова или Одессы".
"Но нам нужны танки "на вчера". Нужно принять и упаковать решение как "решение коллективного Запада", и это можно и необходимо сделать. Различные варианты типа "танкового консорциума" уже обсуждаются, есть и другие. В конце концов, мы несем ответственность как за наши решения, так и за то, чего мы не сделали. Пора вежливо, но четко сказать Германии, что она будет нести политическую и моральную ответственность за то, что она должна давно сделать", – заявил Климкин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Климкин написал пост после появления информации, что танки Leopard, которые Украине для ее противостояния российской агрессии готовы передать пять стран, пока не передают из-за того, что для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.
Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.