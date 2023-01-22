"Комплекс исторической ответственности". Климкин объяснил, почему Германия не дает Украине танки Leopard

"Волокита Германии с предоставлением танков Leopard, как и с другим оружием, имеет свои объяснения. Нам нужно их понимать, чтобы додавить. И я уверен, что это произойдет", – написал он.

Дипломат обратил внимание, что Германия воевала против России в ходе двух мировых войн и "после Второй у нее сложился комплекс "исторической ответственности" по отношению к России".

"Это привело к возникновению в Германии "искривленного" пацифизма – мир любой ценой, даже ценой уступок и жертв. Немецкое общество сочувствует Украине и украинцам, но половина немцев против поставок тяжелого оружия – они не могут и даже не хотят представить себе "немецкое оружие, которое убивает россиян", – объяснил Климкин.

По его словам, "часть немецких политиков точно так же не готова и не желает проявить лидерство и сказать, что победа над Россией – это победа добра над злом".

"Понятно почему – тогда придется объяснять все многолетние связи с этим режимом и желание заработать на нем. А материалов для шантажа в Москве наверняка более чем достаточно. Кроме того, многие в Германии хотят сохранить возможность для диалога с РФ после войны, там явно не хотят, чтобы в существующем там "культе великой отечественной" Германию снова сделали основным врагом", – отметил Климкин.

Он считает, что "все это выглядит политической казуистикой, если смотреть из Киева, Харькова или Одессы".

"Но нам нужны танки "на вчера". Нужно принять и упаковать решение как "решение коллективного Запада", и это можно и необходимо сделать. Различные варианты типа "танкового консорциума" уже обсуждаются, есть и другие. В конце концов, мы несем ответственность как за наши решения, так и за то, чего мы не сделали. Пора вежливо, но четко сказать Германии, что она будет нести политическую и моральную ответственность за то, что она должна давно сделать", – заявил Климкин.

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