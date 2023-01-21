Кипр согласен передать Украине 82 советских танка Т-80У взамен на Leopard 2

Однако, по данным издания, танки советского образца должны быть компенсированы поставками немецких Leopard 2. Такое условие министр иностранных дел Иоаннис Касулидис выдвинул советнику по иностранным делам и безопасности канцлера Германии Йенсу Плеттнеру. На сегодняшний день немецкая сторона не дала ответа.
"Кипрское правительство убеждено, что быстрая замена его Т-80У на Leopard 2 возможна только в том случае, если эти Leopard 2 будут поступать из дружественной Греции. Действительно, греческая армия уже эксплуатирует 353 таких танка: 183 Leopard 2A4GR, выпущенных в 1980-х годах, но в настоящее время находящихся в процессе модернизации, и 170 Leopard 2A6 HEL", – говорится в статье.
Журналисты отмечают, что сама Греция хочет сначала получить новые Leopard 2 в обмен на те, что может передать Кипру. Афины стараются избежать истощения своего арсенала на фоне роста напряженности в отношениях с Турцией (которая также оснащена Leopard 2).
"Никакое другое решение по поставкам Кипр не принимает во внимание, так как это заняло бы слишком много времени, если бы поставка осуществлялась из Германии", – добавляют журналисты.
По данным Military Balance 2021, кипрская армия имеет в общей сложности 82 таков советского производства Т-80У, которые являются усовершенствованной версией Т-80.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.
19 января, накануне заседания союзников Украины в формате "Рамштайн", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников в совместном заявлении призвали партнеров предоставить Украине танки Leopard. В день работы "Рамштайна" к его участникам обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал ускорить предоставление военной помощи Украине и расширить ее. Зеленский сказал, что Украине нужны танки, а также истребители F-16 и дальнобойные ракеты.
По итогам заседания глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что решение о том, предоставлять ли Украине немецкие танки, еще не принято. Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что среди партнеров "нет единого мнения" по этому поводу. Он сообщил, что пока поручил проверить запасы танков в Германии.