Кипр согласен передать Украине 82 советских танка Т-80У взамен на Leopard 2

Однако, по данным издания, танки советского образца должны быть компенсированы поставками немецких Leopard 2. Такое условие министр иностранных дел Иоаннис Касулидис выдвинул советнику по иностранным делам и безопасности канцлера Германии Йенсу Плеттнеру. На сегодняшний день немецкая сторона не дала ответа.

"Кипрское правительство убеждено, что быстрая замена его Т-80У на Leopard 2 возможна только в том случае, если эти Leopard 2 будут поступать из дружественной Греции. Действительно, греческая армия уже эксплуатирует 353 таких танка: 183 Leopard 2A4GR, выпущенных в 1980-х годах, но в настоящее время находящихся в процессе модернизации, и 170 Leopard 2A6 HEL", – говорится в статье.

Журналисты отмечают, что сама Греция хочет сначала получить новые Leopard 2 в обмен на те, что может передать Кипру. Афины стараются избежать истощения своего арсенала на фоне роста напряженности в отношениях с Турцией (которая также оснащена Leopard 2).

"Никакое другое решение по поставкам Кипр не принимает во внимание, так как это заняло бы слишком много времени, если бы поставка осуществлялась из Германии", – добавляют журналисты.

По данным Military Balance 2021, кипрская армия имеет в общей сложности 82 таков советского производства Т-80У, которые являются усовершенствованной версией Т-80.