Глава МИД Польши: Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена колебаний по поводу поставок танков Leopard

"Вооружение Украины для отражения российской агрессии – это не какое-то упражнение по принятию решений. Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена колебаний по поводу поставок Leopard. Нам нужны действия, прямо сейчас", – заявил министр.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

19 января, накануне заседания союзников Украины в формате "Рамштайн", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников в совместном заявлении призвали партнеров предоставить Украине танки Leopard. В день работы "Рамштайна" к его участникам обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал ускорить предоставление военной помощи Украине и расширить ее. Зеленский сказал, что Украине нужны танки, а также истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

По итогам заседания глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что решение о том, предоставлять ли Украине немецкие танки, еще не принято. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что среди партнеров "нет единого мнения" по этому поводу. Он сообщил, что пока поручил проверить запасы танков в Германии.