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"Настоящая трагикомедия". Мельник раскритиковал заявление министра обороны ФРГ о танках Leopard для Украины

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Мельник: Нам срочно нужен массовый танковый альянс
Мельник: Нам срочно нужен массовый танковый альянс
Фото: EPA

Замминистра иностранных дел Украины, бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник в комментарии ntv 20 января отреагировал на заявление министра иностранных дел ФРГ Бориса Писториуса о танках Leopard.

Министр в пятницу заявил, что пока союзники, собравшиеся на авиабазе Рамштайн в Германии, не пришли к единому решению по вопросу предоставления танков Украине. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера. По словам чиновника, пока неясно, каким будет решение по вопросу танков, но эта проверка – подготовка к "дню, который может наступить".

"Украинцы очень расстроены тем, что "светофорное" правительство до сих пор не приняло решения по насущному вопросу Leopard. Это настоящая трагикомедия. Что вы должны проверить? Скажите, пожалуйста", – сказал он.

По словам Мельника, в начале марта 2022 года Украине уже было известно, сколько танков бундесвер и немецкая военная промышленность могут поставить Украине.

"Поэтому я призываю министра обороны очень быстро завершить этот обзор в ближайшие дни, чтобы наконец-то начать поставки немецких боевых танков и не отталкивать других желающих партнеров. Нам срочно нужен массовый танковый альянс", – сказал замминистра.

Он подчеркнул, что речь идет не о "конкурсе", кто что доставит в Украину, а о спасении человеческих жизней.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

19 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников в совместном заявлении призвали партнеров предоставить Украине танки Leopard 2.

20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

По итогам заседания глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что решение о том, предоставлять ли Украине немецкие танки, еще не принято, но Германия сделала большой вклад в кампанию по усилению обороноспособности Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, МИД Украины, танки, военная помощь, Андрей Мельник, война России против Украины, Борис Писториус, Leopard
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