"Настоящая трагикомедия". Мельник раскритиковал заявление министра обороны ФРГ о танках Leopard для Украины

Министр в пятницу заявил, что пока союзники, собравшиеся на авиабазе Рамштайн в Германии, не пришли к единому решению по вопросу предоставления танков Украине. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера. По словам чиновника, пока неясно, каким будет решение по вопросу танков, но эта проверка – подготовка к "дню, который может наступить".

"Украинцы очень расстроены тем, что "светофорное" правительство до сих пор не приняло решения по насущному вопросу Leopard. Это настоящая трагикомедия. Что вы должны проверить? Скажите, пожалуйста", – сказал он.

По словам Мельника, в начале марта 2022 года Украине уже было известно, сколько танков бундесвер и немецкая военная промышленность могут поставить Украине.

"Поэтому я призываю министра обороны очень быстро завершить этот обзор в ближайшие дни, чтобы наконец-то начать поставки немецких боевых танков и не отталкивать других желающих партнеров. Нам срочно нужен массовый танковый альянс", – сказал замминистра.

Он подчеркнул, что речь идет не о "конкурсе", кто что доставит в Украину, а о спасении человеческих жизней.