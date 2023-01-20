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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не время медлить. Решающий момент для Украины". Глава Пентагона призвал участников "Рамштайна" нарастить поддержку и "копать глубже"

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Остин предупредил, что Россия перегруппировывает свои силы и партнерам Украины нельзя терять времени
Остин предупредил, что Россия перегруппировывает свои силы и партнерам Украины нельзя терять времени
Фото: EPA

Глава Пентагона Ллойд Остин на открытии восьмого заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в Германии на авиабазе Рамштайн, которое проходит 20 января, призвал партнеров Украины не ослаблять оказание военной помощи, сообщает телеканал Sky News.

"Когда Путин начал свое вторжение, он думал, что Украина падет. Но Путин не надеялся на такую отвагу украинцев. Это решающий момент для Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, столько нужно. Кремлевские силы продолжают бомбить украинские города, театры, спортивные арены, гражданских. Я горжусь, что США увеличили военную помощь Украине", – сказал министр обороны США.

Он указал, что встреча проходит в "неспокойное время", отметив при этом решимость и единство контактной группы "Рамштайн".

"50 стран выступили за то, чтобы помочь Украине защитить себя ради общего будущего", – сказал он.

По словам Остина, атаки России призваны сломить дух Украины, но "они провалились, а народ Украины вдохновил мир". Тем временем Россия столкнулась с дефицитом боеприпасов и сильными боевыми потерями. Пока свободная и суверенная Украина получает мощную поддержку, Кремль вынужден уговаривать своих немногочисленных союзников оказать ему помощь, отметил глава Пентагона. При этом даже Иран и Северная Корея не хотят поставлять оружие в Россию, добавил он.

Глава минобороны США подчеркнул, что участники собрались сегодня, поскольку решительно настроены наращивать усилия. По его словам, будет обсуждаться ситуация на поле боя, потребности украинской армии и тяжелое вооружение. Особое внимание будет уделено системам ПВО и бронетехнике.

"Да, это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для мира. Мы все поддерживаем Украину, ее самооборону и будем поддерживать столько, сколько потребуется", – заявил министр.

Он также подчеркнул, что сейчас "решающий момент", поскольку Россия перегруппировывается, перевооружается и мобилизует новые силы.

"Сейчас не время замедлять темп. Пора копать глубже. Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами, и история наблюдает за нами. Поэтому мы не отступим и не дрогнем в нашей решимости помочь Украине защитить себя от российской имперской агрессии", – добавил министр обороны США.

Остин заявил, что США и в дальнейшем будут отстаивать принцип того, что границы стран не могут быть изменены силой.

"И мы будем продолжать отстаивать открытый мир правил, прав и обязанностей. Еще раз благодарю вас за то, что вы сегодня здесь", – заявил министр.

По его словам, Россия остается настроенной на агрессию и завоевания и российские силы усилили свои ужасные атаки, убив многих невинных украинцев.

"Мы снова увидели жестокость военного выбора России всего несколько дней назад в городе Днепр", – добавил он.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".

Восьмой "Рамштайн", как ожидает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. В частности, по данным министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, ожидается, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard. Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал "отличные новости" для ВСУ после восьмого "Рамштайна".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина активно готовилась к восьмой встрече "Рамштайна", перед проведением которой "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия". Выступая 20 января на открытии встречи по видеосвязи, Зеленский призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи и призвал партнеров дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

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