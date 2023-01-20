"Не время медлить. Решающий момент для Украины". Глава Пентагона призвал участников "Рамштайна" нарастить поддержку и "копать глубже"

Остин предупредил, что Россия перегруппировывает свои силы и партнерам Украины нельзя терять времени Фото: EPA

"Когда Путин начал свое вторжение, он думал, что Украина падет. Но Путин не надеялся на такую отвагу украинцев. Это решающий момент для Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, столько нужно. Кремлевские силы продолжают бомбить украинские города, театры, спортивные арены, гражданских. Я горжусь, что США увеличили военную помощь Украине", – сказал министр обороны США.

Он указал, что встреча проходит в "неспокойное время", отметив при этом решимость и единство контактной группы "Рамштайн".

"50 стран выступили за то, чтобы помочь Украине защитить себя ради общего будущего", – сказал он.

"This is a decisive moment for Ukraine, and a decisive decade for the world".



US defence secretary Lloyd Austin says NATO will support Ukraine's self-defence for "as long as it takes".https://t.co/X3flQUBL0r



* Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/FjySycs3EQ — Sky News (@SkyNews) January 20, 2023

По словам Остина, атаки России призваны сломить дух Украины, но "они провалились, а народ Украины вдохновил мир". Тем временем Россия столкнулась с дефицитом боеприпасов и сильными боевыми потерями. Пока свободная и суверенная Украина получает мощную поддержку, Кремль вынужден уговаривать своих немногочисленных союзников оказать ему помощь, отметил глава Пентагона. При этом даже Иран и Северная Корея не хотят поставлять оружие в Россию, добавил он.

Глава минобороны США подчеркнул, что участники собрались сегодня, поскольку решительно настроены наращивать усилия. По его словам, будет обсуждаться ситуация на поле боя, потребности украинской армии и тяжелое вооружение. Особое внимание будет уделено системам ПВО и бронетехнике.

"Да, это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для мира. Мы все поддерживаем Украину, ее самооборону и будем поддерживать столько, сколько потребуется", – заявил министр.

"This is a decisive moment for Ukraine, and a decisive decade for the world".



US defence secretary Lloyd Austin says NATO will support Ukraine's self-defence for "as long as it takes".https://t.co/X3flQUBL0r



* Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/FjySycs3EQ — Sky News (@SkyNews) January 20, 2023

Он также подчеркнул, что сейчас "решающий момент", поскольку Россия перегруппировывается, перевооружается и мобилизует новые силы.

"Сейчас не время замедлять темп. Пора копать глубже. Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами, и история наблюдает за нами. Поэтому мы не отступим и не дрогнем в нашей решимости помочь Украине защитить себя от российской имперской агрессии", – добавил министр обороны США.

"The Ukrainian people are watching us. The Kremlin is watching us. History is watching us."



US Defence Secretary Lloyd Austin warns "now is a crucial time" to defend the war in Ukraine, as Russia 'groups, recruits and tries to re-equip'.https://t.co/X3flQUBL0r



* Sky 501 pic.twitter.com/TkGotcEW6X — Sky News (@SkyNews) January 20, 2023

Остин заявил, что США и в дальнейшем будут отстаивать принцип того, что границы стран не могут быть изменены силой.

"И мы будем продолжать отстаивать открытый мир правил, прав и обязанностей. Еще раз благодарю вас за то, что вы сегодня здесь", – заявил министр.

По его словам, Россия остается настроенной на агрессию и завоевания и российские силы усилили свои ужасные атаки, убив многих невинных украинцев.

"Мы снова увидели жестокость военного выбора России всего несколько дней назад в городе Днепр", – добавил он.