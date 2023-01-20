"Время остается оружием России. Мы должны ускориться". Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты

"Время остается оружием России. Мы должны ускориться", – подчеркнул президент.
По словам главы государства, он очень благодарен всем собравшимся за помощь, но Украина до сих пор ждет танков:
"Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии, или зенитные ракеты, которые нужны для защиты людей от российских авиаударов", – сказал президент.
Зеленский добавил, что Кремль "должен проиграть", а война решит, "в каком мире мы будем жить".
"Вы сильные люди из могущественных стран. Я призываю вас принимать такие решения, которые могут лишить российское зло любой власти... В ваших силах гарантировать артиллерию и самолеты, которые будут подавлять террор. В ваших силах одержать победу", — сказал он.
Президент Украины призвал предоставить ВСУ истребители F-16 и дальнобойные ракеты к следующему заседанию в формате "Рамштайн". По убеждению Зеленского, предоставление Украине таких ракет и истребителей будет новым шагом вперед по сравнению с помощью, которую союзники оказывают сейчас.
"Мы должны ускориться. Время должно стать нашим общим оружием", – подчеркнул он.
"Time is a Russian weapon. We have to speed up".— Sky News (@SkyNews) January 20, 2023
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy addresses a meeting of Western Defence Ministers in Germany as he requests more tanks for his country.
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Восьмой "Рамштайн", как ожидает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. В частности, по данным министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, ожидается, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.
По словам Зеленского, Украина активно готовилась к восьмой встрече "Рамштайна", перед проведением которой "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия". Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал "отличные новости" для ВСУ после восьмого "Рамштайна".
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".