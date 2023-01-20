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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Время остается оружием России. Мы должны ускориться". Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты

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Зеленский призвал партнеров ускориться с предоставлением Украине вооружений
Зеленский призвал партнеров ускориться с предоставлением Украине вооружений
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на открытии восьмого заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в Германии на авиабазе Рамштайн, которое проходит 20 января, призвал ускорить предоставление военной помощи Украине и расширить ее. Фрагмент видеообращения украинского лидера к участником встречи обнародовал 20 января в Twitter телеканал Sky News.

"Время остается оружием России. Мы должны ускориться", – подчеркнул президент.

По словам главы государства, он очень благодарен всем собравшимся за помощь, но Украина до сих пор ждет танков:

"Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии, или зенитные ракеты, которые нужны для защиты людей от российских авиаударов", – сказал президент.

Зеленский добавил, что Кремль "должен проиграть", а война решит, "в каком мире мы будем жить".

"Вы сильные люди из могущественных стран. Я призываю вас принимать такие решения, которые могут лишить российское зло любой власти... В ваших силах гарантировать артиллерию и самолеты, которые будут подавлять террор. В ваших силах одержать победу", — сказал он.

Президент Украины призвал предоставить ВСУ истребители F-16 и дальнобойные ракеты к следующему заседанию в формате "Рамштайн". По убеждению Зеленского, предоставление Украине таких ракет и истребителей будет новым шагом вперед по сравнению с помощью, которую союзники оказывают сейчас.

"Мы должны ускориться. Время должно стать нашим общим оружием", – подчеркнул он.

Восьмой "Рамштайн", как ожидает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. В частности, по данным министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, ожидается, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

По словам Зеленского, Украина  активно готовилась к восьмой встрече "Рамштайна", перед проведением которой "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия". Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал "отличные новости" для ВСУ после восьмого "Рамштайна".

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".

Теги: Вооруженные силы Украины, военная техника, военная помощь, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, контактная группа Рамштайн, деоккупация
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