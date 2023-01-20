"Время остается оружием России. Мы должны ускориться". Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты

"Время остается оружием России. Мы должны ускориться", – подчеркнул президент.

По словам главы государства, он очень благодарен всем собравшимся за помощь, но Украина до сих пор ждет танков:

"Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии, или зенитные ракеты, которые нужны для защиты людей от российских авиаударов", – сказал президент.

Зеленский добавил, что Кремль "должен проиграть", а война решит, "в каком мире мы будем жить".

"Вы сильные люди из могущественных стран. Я призываю вас принимать такие решения, которые могут лишить российское зло любой власти... В ваших силах гарантировать артиллерию и самолеты, которые будут подавлять террор. В ваших силах одержать победу", — сказал он.

Президент Украины призвал предоставить ВСУ истребители F-16 и дальнобойные ракеты к следующему заседанию в формате "Рамштайн". По убеждению Зеленского, предоставление Украине таких ракет и истребителей будет новым шагом вперед по сравнению с помощью, которую союзники оказывают сейчас.

"Мы должны ускориться. Время должно стать нашим общим оружием", – подчеркнул он.

"Time is a Russian weapon. We have to speed up".



Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy addresses a meeting of Western Defence Ministers in Germany as he requests more tanks for his country.



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Восьмой "Рамштайн", как ожидает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. В частности, по данным министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, ожидается, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

По словам Зеленского, Украина активно готовилась к восьмой встрече "Рамштайна", перед проведением которой "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия". Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал "отличные новости" для ВСУ после восьмого "Рамштайна".