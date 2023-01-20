В Воздушных силах ВСУ рассчитывают на "мощный пакет помощи" после восьмого "Рамштайна" и рассказали о "лучшей прививке" против российских С-400

Спикер рассчитывает, что результатом восьмого "Рамштайна" для Украины будет "мощный пакет помощи".

"В частности, говорится о системах NASAMS, IRIS-T и Patriot. И это именно то, что может сбивать баллистические ракеты. Но конкретно по С-300 и С-400 лучшая "прививка" – уничтожение самих установок", – отметил Игнат.

Он подчеркнул, что уничтожать на российской территории эти комплексы, из которых оккупанты 14 января обстреляли Киев, – реальная задача.

"Это может быть артиллерия, это могут быть оперативно-тактические комплексы. И не забываем, что у нас есть ударные беспилотники, которыми тоже можно немного проредить средства ПВО противника", – добавил спикер ВС ВСУ.

После встречи в формате "Рамштайн" 20 января Украина получит мощный пакет оборонной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января назвал систему ПВО одним из "слабых мест" Украины и призвал партнеров помочь.

20 января в Германии на авиабазе Рамштайн пройдет очередное, восьмое, заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи.