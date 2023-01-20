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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах ВСУ рассчитывают на "мощный пакет помощи" после восьмого "Рамштайна" и рассказали о "лучшей прививке" против российских С-400

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От встречи на базе Рамштайн ВС ВСУ ждут усиления украинской ПВО, заявил Игнат
От встречи на базе Рамштайн ВС ВСУ ждут усиления украинской ПВО, заявил Игнат
Фото: mediacentr.org.ua

Система противовоздушной обороны Украины может быть усилена в результате решений контактной группы "Рамштайн" за счет передачи современных систем ПВО. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 19 января в эфире единого телемарафона, который транслирует канал "Рада".

Спикер рассчитывает, что результатом восьмого "Рамштайна" для Украины будет "мощный пакет помощи".

"В частности, говорится о системах NASAMS, IRIS-T и Patriot. И это именно то, что может сбивать баллистические ракеты. Но конкретно по С-300 и С-400 лучшая "прививка" – уничтожение самих установок", – отметил Игнат.

Он подчеркнул, что уничтожать на российской территории эти комплексы, из которых оккупанты 14 января обстреляли Киев, – реальная задача.

"Это может быть артиллерия, это могут быть оперативно-тактические комплексы. И не забываем, что у нас есть ударные беспилотники, которыми тоже можно немного проредить средства ПВО противника", – добавил спикер ВС ВСУ.

После встречи в формате "Рамштайн" 20 января Украина получит мощный пакет оборонной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января назвал систему ПВО одним из "слабых мест" Украины и призвал партнеров помочь.

20 января в Германии на авиабазе Рамштайн пройдет очередное, восьмое, заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали союзников передать Украине более современные системы ПВО, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. В течение 2022 года Германия, США, Франция, Норвегия и Испания поставили Украине ракетные комплексы HawkIRIS-TCrotaleNASAMS и Aspide.

Кроме того, США объявили о предоставлении Украине ЗРК Patriot и начали обучение украинских военнослужащих работе с этой системой. Такие же системы пообещали Украине Германия и Нидерланды. Зеленский отметил, что Украине обещаны уже три батареи Patriot, "и это только начало".

Эффективность украинской ПВО достигла 80%, сообщал в декабре министр обороны Украины Алексей Резников. С сентября Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить более тысячи ракет и дронов-камикадзе, которые россияне выпустили по Украине, заявил 6 января командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Зеленский заявлял, что украинская ПВО "стала сильнее, чем когда-либо", а в 2023 году она может стать "мощнейшей в Европе".

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