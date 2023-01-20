В Воздушных силах ВСУ рассчитывают на "мощный пакет помощи" после восьмого "Рамштайна" и рассказали о "лучшей прививке" против российских С-400

Спикер рассчитывает, что результатом восьмого "Рамштайна" для Украины будет "мощный пакет помощи".
"В частности, говорится о системах NASAMS, IRIS-T и Patriot. И это именно то, что может сбивать баллистические ракеты. Но конкретно по С-300 и С-400 лучшая "прививка" – уничтожение самих установок", – отметил Игнат.
Он подчеркнул, что уничтожать на российской территории эти комплексы, из которых оккупанты 14 января обстреляли Киев, – реальная задача.
"Это может быть артиллерия, это могут быть оперативно-тактические комплексы. И не забываем, что у нас есть ударные беспилотники, которыми тоже можно немного проредить средства ПВО противника", – добавил спикер ВС ВСУ.
После встречи в формате "Рамштайн" 20 января Украина получит мощный пакет оборонной помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 января назвал систему ПВО одним из "слабых мест" Украины и призвал партнеров помочь.
20 января в Германии на авиабазе Рамштайн пройдет очередное, восьмое, заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи.
Украинские власти неоднократно призывали союзников передать Украине более современные системы ПВО, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. В течение 2022 года Германия, США, Франция, Норвегия и Испания поставили Украине ракетные комплексы Hawk, IRIS-T, Crotale, NASAMS и Aspide.
Кроме того, США объявили о предоставлении Украине ЗРК Patriot и начали обучение украинских военнослужащих работе с этой системой. Такие же системы пообещали Украине Германия и Нидерланды. Зеленский отметил, что Украине обещаны уже три батареи Patriot, "и это только начало".
Эффективность украинской ПВО достигла 80%, сообщал в декабре министр обороны Украины Алексей Резников. С сентября Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить более тысячи ракет и дронов-камикадзе, которые россияне выпустили по Украине, заявил 6 января командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
Зеленский заявлял, что украинская ПВО "стала сильнее, чем когда-либо", а в 2023 году она может стать "мощнейшей в Европе".