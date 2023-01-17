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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нидерланды намерены присоединиться к поставкам Украине средств ПВО Patriot – премьер

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Рютте встретился с Байденом в Белом доме
Рютте встретился с Байденом в Белом доме
Фото: EPA

Нидерланды намерены принять участие в поставках Украине систем противовоздушной обороны Patriot, заявил премьер-министр страны Марк Рютте. Об этом он сказал в США на встрече с президентом Джо Байденом, видео опубликовала американская телесеть C-SPAN.

Рютте напомнил, что Нидерланды решили потратить в 2023 году около $2,5 млрд на поддержку Украины.

"Мы намерены присоединиться к тому, что делаете вы и Германия по проекту Patriot, противовоздушной обороне. Я думаю, что важно, чтобы мы присоединились к этому", – сказал Рютте. Он добавил, что также обсудил это сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Рютте упомянул ракетный удар россиян по Днепру 14 января, отметив, что "ужасные фотографии" с места трагедии и гибель невинных людей еще больше "укрепляют решимость оставаться с Украиной". Он поблагодарил США за лидерство в помощи Украине по противостоянию российской агрессии.

Премьер Нидерландов не уточнил, предоставит его страна Украине дополнительные системы Patriot или каким-то образом поможет Германии и США.

Рютте 16 января говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого разговора Зеленский поблагодарил Нидерланды "за готовность и дальше работать над укреплением украинской ПВО".

Контекст:

США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года. 

В Пентагоне сообщали, что тренировки начнутся "очень скоро", обучение, по оценке оборонного ведомства США, займет несколько месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинские военные быстро освоят системы Patriot

По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, правительство США разработало программу для ЗРК, чтобы завершить обучение украинских военных быстрее, чем обычно, и "без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".

4 января Кулеба заявил, что зенитные ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.

В тот же день стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.

Теги: США, Германия, Нидерланды, Джо Байден, ПВО, Марк Рютте, война России против Украины, ЗРК Patriot, Олаф Шольц
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