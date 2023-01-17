Нидерланды намерены присоединиться к поставкам Украине средств ПВО Patriot – премьер

Рютте напомнил, что Нидерланды решили потратить в 2023 году около $2,5 млрд на поддержку Украины.

"Мы намерены присоединиться к тому, что делаете вы и Германия по проекту Patriot, противовоздушной обороне. Я думаю, что важно, чтобы мы присоединились к этому", – сказал Рютте. Он добавил, что также обсудил это сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Dutch PM #Rutte @MinPres confirming his country intends to send Patriot missiles to #Ukraine: "We have the intention to join what you are doing with Germany on the Patriot project, so the air defense system. I think that it's important we join that." #F24 pic.twitter.com/e0oXKdMqn0 — Kethevane Gorjestani (@ketgorjestani) January 17, 2023

Рютте упомянул ракетный удар россиян по Днепру 14 января, отметив, что "ужасные фотографии" с места трагедии и гибель невинных людей еще больше "укрепляют решимость оставаться с Украиной". Он поблагодарил США за лидерство в помощи Украине по противостоянию российской агрессии.

President Biden meets with Dutch Prime Minister Mark Rutte (@MinPres) in the Oval Office. https://t.co/3PmbdvpVgk pic.twitter.com/sg04IPT628 — CSPAN (@cspan) January 17, 2023

Премьер Нидерландов не уточнил, предоставит его страна Украине дополнительные системы Patriot или каким-то образом поможет Германии и США.

Рютте 16 января говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого разговора Зеленский поблагодарил Нидерланды "за готовность и дальше работать над укреплением украинской ПВО".