Нидерланды намерены присоединиться к поставкам Украине средств ПВО Patriot – премьер

Рютте напомнил, что Нидерланды решили потратить в 2023 году около $2,5 млрд на поддержку Украины.
"Мы намерены присоединиться к тому, что делаете вы и Германия по проекту Patriot, противовоздушной обороне. Я думаю, что важно, чтобы мы присоединились к этому", – сказал Рютте. Он добавил, что также обсудил это сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Dutch PM #Rutte @MinPres confirming his country intends to send Patriot missiles to #Ukraine: "We have the intention to join what you are doing with Germany on the Patriot project, so the air defense system. I think that it's important we join that." #F24 pic.twitter.com/e0oXKdMqn0— Kethevane Gorjestani (@ketgorjestani) January 17, 2023
Рютте упомянул ракетный удар россиян по Днепру 14 января, отметив, что "ужасные фотографии" с места трагедии и гибель невинных людей еще больше "укрепляют решимость оставаться с Украиной". Он поблагодарил США за лидерство в помощи Украине по противостоянию российской агрессии.
President Biden meets with Dutch Prime Minister Mark Rutte (@MinPres) in the Oval Office. https://t.co/3PmbdvpVgk pic.twitter.com/sg04IPT628— CSPAN (@cspan) January 17, 2023
Премьер Нидерландов не уточнил, предоставит его страна Украине дополнительные системы Patriot или каким-то образом поможет Германии и США.
Рютте 16 января говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого разговора Зеленский поблагодарил Нидерланды "за готовность и дальше работать над укреплением украинской ПВО".
США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года.
В Пентагоне сообщали, что тренировки начнутся "очень скоро", обучение, по оценке оборонного ведомства США, займет несколько месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинские военные быстро освоят системы Patriot.
По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, правительство США разработало программу для ЗРК, чтобы завершить обучение украинских военных быстрее, чем обычно, и "без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".
4 января Кулеба заявил, что зенитные ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.
В тот же день стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.