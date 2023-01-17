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Филатов: Жертв ракетного удара РФ по Днепру будет более 50, это 100%. Есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились"

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Порядка 20 человек после ракетной атаки РФ по Днепру числятся пропавшими без вести, отметил Филатов
Порядка 20 человек после ракетной атаки РФ по Днепру числятся пропавшими без вести, отметил Филатов
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Число жертв ракетного удара России по жилому многоэтажному дому в Днепре будет более 50 человек.

Такое мнение в интервью журналисту Василию Голованову, опубликованном на его YouTube-канале, высказал мэр города Борис Филатов.

По его словам, шансы найти еще кого-либо под завалами стремятся к нулю, так как температура по ночам была холодной, а после удара горело ракетное топливо.

"Порядка 20 человек числятся пропавшими без вести, и если честно, мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не пропал, но мне докладывали, что… есть такая вероятность, что некоторые люди просто "испарились", – рассказал Филатов.

Спасатели планируют еще обследовать крышу дома, продолжил мэр Днепра, поскольку туда могло выбросить тела в результате ракетного удара.

"Ну давайте так. По предварительным оценкам, все-таки жертв будет 50+, это 100%", – подчеркнул Филатов.

В настоящее время известно о 45 погибших в результате ракетного удара РФ по Днепру, среди них – шесть детей.

Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара России по жилому дому в Днепре была завершена в 13.00, отмечали в ГСЧС. Она продолжалась 69 часов.

Из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. 79 человек (16 из них – дети) получили ранения, уточнили в ГСЧС.

По состоянию на 13.30 17 января пропавшими без вести считаются 20 человек (из них три ребенка), тела 15 погибших не идентифицированы, проинформировали в полиции.

Контекст:

В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома.

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и в Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Теги: Россия, Украина, Борис Филатов, Днепр, спасатели, жертвы, дети, обстрелы, война России против Украины, ракета, температура, интервью, погибшие, мэр, российские оккупанты, топливо
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