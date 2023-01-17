Филатов: Жертв ракетного удара РФ по Днепру будет более 50, это 100%. Есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились"

Порядка 20 человек после ракетной атаки РФ по Днепру числятся пропавшими без вести, отметил Филатов Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Такое мнение в интервью журналисту Василию Голованову, опубликованном на его YouTube-канале, высказал мэр города Борис Филатов.

По его словам, шансы найти еще кого-либо под завалами стремятся к нулю, так как температура по ночам была холодной, а после удара горело ракетное топливо.

"Порядка 20 человек числятся пропавшими без вести, и если честно, мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не пропал, но мне докладывали, что… есть такая вероятность, что некоторые люди просто "испарились", – рассказал Филатов.

Спасатели планируют еще обследовать крышу дома, продолжил мэр Днепра, поскольку туда могло выбросить тела в результате ракетного удара.

"Ну давайте так. По предварительным оценкам, все-таки жертв будет 50+, это 100%", – подчеркнул Филатов.

В настоящее время известно о 45 погибших в результате ракетного удара РФ по Днепру, среди них – шесть детей.

Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара России по жилому дому в Днепре была завершена в 13.00, отмечали в ГСЧС. Она продолжалась 69 часов.

Из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. 79 человек (16 из них – дети) получили ранения, уточнили в ГСЧС.

По состоянию на 13.30 17 января пропавшими без вести считаются 20 человек (из них три ребенка), тела 15 погибших не идентифицированы, проинформировали в полиции.