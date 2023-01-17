Филатов: Жертв ракетного удара РФ по Днепру будет более 50, это 100%. Есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились"

Такое мнение в интервью журналисту Василию Голованову, опубликованном на его YouTube-канале, высказал мэр города Борис Филатов.
По его словам, шансы найти еще кого-либо под завалами стремятся к нулю, так как температура по ночам была холодной, а после удара горело ракетное топливо.
"Порядка 20 человек числятся пропавшими без вести, и если честно, мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не пропал, но мне докладывали, что… есть такая вероятность, что некоторые люди просто "испарились", – рассказал Филатов.
Спасатели планируют еще обследовать крышу дома, продолжил мэр Днепра, поскольку туда могло выбросить тела в результате ракетного удара.
"Ну давайте так. По предварительным оценкам, все-таки жертв будет 50+, это 100%", – подчеркнул Филатов.
В настоящее время известно о 45 погибших в результате ракетного удара РФ по Днепру, среди них – шесть детей.
Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара России по жилому дому в Днепре была завершена в 13.00, отмечали в ГСЧС. Она продолжалась 69 часов.
Из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. 79 человек (16 из них – дети) получили ранения, уточнили в ГСЧС.
По состоянию на 13.30 17 января пропавшими без вести считаются 20 человек (из них три ребенка), тела 15 погибших не идентифицированы, проинформировали в полиции.
В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома.
По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и в Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.