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Зеленский поручил "максимально упростить и ускорить" получение помощи пострадавшими из разрушенного российской ракетой дома в Днепре

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Зеленский пообещал, что никто из оккупантов, ответственных за удар по Днепру, не избежит ответственности
Зеленский пообещал, что никто из оккупантов, ответственных за удар по Днепру, не избежит ответственности
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о ситуации с разрушенным российской ракетой многоэтажным жилым домом в Днепре. Об этом глава государства сообщил 17 января в Telegram.

"На данный момент разбор завалов и поисково-спасательная операция завершены. Известно о 45 погибших, среди которых шестеро детей. С травмами разной степени тяжести – 79 человек, в том числе 16 детей. В общей сложности в этой многоэтажке проживало около 1700 человек", – проинформировал Зеленский.

Он уточнил, что в доме повреждено 230 квартир, полностью разрушено – 72.

"Поручил максимально упростить и ускорить получение помощи пострадавшими, чтобы люди поскорее начали отстраивать жизнь после этой трагедии", – подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств и установлению всех причастных к этому преступлению России против мирных граждан Украины.

"Мы обязательно найдем всех, кто вызвал этот террор. Каждый, кто причастен к этому и другим ракетным ударам против Украины, будет найден и привлечен к ответственности", – заявил Зеленский.

Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара России по жилому дому в Днепре была завершена в 13.00, 17 января, отмечали в ГСЧС. Она продолжалась 69 часов.

Из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. По состоянию на 13.30 17 января пропавшими без вести считаются 20 человек (из них три ребенка), тела 15 погибших не идентифицированы, проинформировали в полиции.

Контекст:

В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома.

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и в Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

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