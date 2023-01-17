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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская ракета убила в Днепре 45 человек, среди них – шесть детей – ОВА

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В результате ракетного удара РФ по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома
В результате ракетного удара РФ по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Жертвами ракетного удара России по жилому многоэтажному дому в Днепре стали 45 человек.

Уточненную информацию о количестве погибших предоставил в Facebook глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, среди них шесть детей. Отомстим за каждого", – написал руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/pfbid02uvKpaJqdi46FAxXMygoKXdhacEjbEmttxjnGVPw8c5n34xrUbRTXkiE6aQzH2bpHl

Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара России по жилому дому в Днепре была завершена в 13.00, отмечали в ГСЧС. Она продолжалась 69 часов.

Из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. 75 человек (16 из них – дети) получили ранения.

По состоянию на 13.30 17 января пропавшими без вести считаются 20 человек (из них три ребенка), тела 15 погибших не идентифицированы, проинформировали в полиции.

Контекст:

В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома.

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и в Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Теги: Россия, Украина, Днепр, жертвы, дети, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракета, погибшие, российские оккупанты
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