Российская ракета убила в Днепре 45 человек, среди них – шесть детей – ОВА

Уточненную информацию о количестве погибших предоставил в Facebook глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, среди них шесть детей. Отомстим за каждого", – написал руководитель ОВА.

Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара России по жилому дому в Днепре была завершена в 13.00, отмечали в ГСЧС. Она продолжалась 69 часов.

Из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. 75 человек (16 из них – дети) получили ранения.

По состоянию на 13.30 17 января пропавшими без вести считаются 20 человек (из них три ребенка), тела 15 погибших не идентифицированы, проинформировали в полиции.