Пострадавшим семьям в Днепре выделят по 1 млн грн для приобретения жилья – горсовет

В горсовете отметили, что сейчас власти решают вопрос о выделении всем пострадавшим финансовой помощи от города.
"Каждой пострадавшей семье будет выделено по 1 млн грн для скорейшего приобретения жилья на вторичном рынке. К этой помощи планируют присоединиться и крупные благотворительные фонды", – говорится в сообщении.
Также пострадавшим людям выделили комнаты в общежитиях и организовали временный приют в трех учебных заведениях, которые находятся неподалеку разрушенного дома:
Кроме компенсации за жилье, власти готовы выделить еще два вида материальной помощи: на лечение и на погребение.
Подать документы на получение материальной помощи можно ежедневно с 8.00 до 20.00 по адресу: площадь Шевченко, 7 (здание администрации Соборного района). Там работает штаб помощи пострадавшим в результате ракетного удара.
Также в штабе можно восстановить утраченный или поврежденный паспорт гражданина Украины и получить свидетельство о смерти погибшего.
Проконсультироваться, куда приносить документы, и узнать другие подробности можно по телефону (068) 557-34-19.
В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По предварительным данным, разрушены 72 квартиры и повреждены еще более 230, указали в ГСЧС.
Разбор завалов длился до 17 января. Жертвами атаки стали 44 человека, среди них – пятеро детей. Еще 75 человек (16 из них – дети) получили ранения. Из разрушенного дома спасли 39 человек.
По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и в Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.