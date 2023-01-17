ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пострадавшим семьям в Днепре выделят по 1 млн грн для приобретения жилья – горсовет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате атаки по многоэтажке разрушены 72 квартиры и повреждены еще более 230
В результате атаки по многоэтажке разрушены 72 квартиры и повреждены еще более 230
Фото: ДСНС України / Facebook

Семьям, пострадавшим в результате российской ракетной атаки по многоэтажке в Днепре 14 января, выделят по 1 млн грн для скорейшего приобретения жилья на вторичном рынке. Об этом сообщили в городском совете Днепра.

В горсовете отметили, что сейчас власти решают вопрос о выделении всем пострадавшим финансовой помощи от города.

"Каждой пострадавшей семье будет выделено по 1 млн грн для скорейшего приобретения жилья на вторичном рынке. К этой помощи планируют присоединиться и крупные благотворительные фонды", – говорится в сообщении.

Также пострадавшим людям выделили комнаты в общежитиях и организовали временный приют в трех учебных заведениях, которые находятся неподалеку разрушенного дома:

  • учебно-воспитательный комплекс №111, улица Набережная Победы, 138;
  • учебно-воспитательный комплекс №130, проспект Героев, 38;
  • центр "Штурм", улица Гетмана Петра Дорошенко, 9.

Кроме компенсации за жилье, власти готовы выделить еще два вида материальной помощи: на лечение и на погребение.

Подать документы на получение материальной помощи можно ежедневно с 8.00 до 20.00 по адресу: площадь Шевченко, 7 (здание администрации Соборного района). Там работает штаб помощи пострадавшим в результате ракетного удара.

Также в штабе можно восстановить утраченный или поврежденный паспорт гражданина Украины и получить свидетельство о смерти погибшего.

Проконсультироваться, куда приносить документы, и узнать другие подробности можно по телефону (068) 557-34-19.

Контекст:

В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По предварительным данным, разрушены 72 квартиры и повреждены еще более 230, указали в ГСЧС.

Разбор завалов длился до 17 января. Жертвами атаки стали 44 человека, среди них – пятеро детей. Еще 75 человек (16 из них – дети) получили ранения. Из разрушенного дома спасли 39 человек.

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и в Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, смерть, война, социальные выплаты, Днепр, горсовет, жертвы, жилье, война России против Украины, документы, финансы, семья, ранение, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Прошлый год выгнал меня из дома, забрал планы и достижения". Полякова в день своего 44-летия обратилась к поклонникам
"Прошлый год выгнал меня из дома, забрал планы и достижения". Полякова в день своего 44-летия обратилась к поклонникам
Режиссер Резникович: Талант всегда независим, неугоден чиновнику. А значит, его необходимо уничтожить, хотя бы оболгать
Режиссер Резникович: Талант всегда независим, неугоден чиновнику. А значит, его необходимо уничтожить, хотя бы оболгать
"Вкусняшка". Рианна показала бюст, наклонившись перед камерой
"Вкусняшка". Рианна показала бюст, наклонившись перед камерой
"С Арестовичем очень похожи внешне". Ведущий Решетник заявил, что ищет работу внештатного советника
"С Арестовичем очень похожи внешне". Ведущий Решетник заявил, что ищет работу внештатного советника
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару
"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст
"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст
"Мистика – это ты". Тина Кароль показала кадры из новой фотосессии
"Мистика – это ты". Тина Кароль показала кадры из новой фотосессии
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост
"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост
Яма, переехавший из Украины в США, снялся в расстегнутом пиджаке, трогая жену за бедро
Яма, переехавший из Украины в США, снялся в расстегнутом пиджаке, трогая жену за бедро
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой
"Видео поднимает настроение", "Все побежали проверять". Саша Бо показала, что есть на лапе каждой собаки
"Видео поднимает настроение", "Все побежали проверять". Саша Бо показала, что есть на лапе каждой собаки
52-летняя Кэри снялась в полный рост в боди и колготках. Видео
52-летняя Кэри снялась в полный рост в боди и колготках. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (206817)
2
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (162914)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (128479)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (102897)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (88295)
6
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (56773)
7
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (44222)
8
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (27065)
 
 
 
 