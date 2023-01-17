Пострадавшим семьям в Днепре выделят по 1 млн грн для приобретения жилья – горсовет

В результате атаки по многоэтажке разрушены 72 квартиры и повреждены еще более 230 Фото: ДСНС України / Facebook

В горсовете отметили, что сейчас власти решают вопрос о выделении всем пострадавшим финансовой помощи от города.

"Каждой пострадавшей семье будет выделено по 1 млн грн для скорейшего приобретения жилья на вторичном рынке. К этой помощи планируют присоединиться и крупные благотворительные фонды", – говорится в сообщении.

Также пострадавшим людям выделили комнаты в общежитиях и организовали временный приют в трех учебных заведениях, которые находятся неподалеку разрушенного дома:

учебно-воспитательный комплекс №111, улица Набережная Победы, 138;

учебно-воспитательный комплекс №130, проспект Героев, 38;

центр "Штурм", улица Гетмана Петра Дорошенко, 9.

Кроме компенсации за жилье, власти готовы выделить еще два вида материальной помощи: на лечение и на погребение.

Подать документы на получение материальной помощи можно ежедневно с 8.00 до 20.00 по адресу: площадь Шевченко, 7 (здание администрации Соборного района). Там работает штаб помощи пострадавшим в результате ракетного удара.

Также в штабе можно восстановить утраченный или поврежденный паспорт гражданина Украины и получить свидетельство о смерти погибшего.

Проконсультироваться, куда приносить документы, и узнать другие подробности можно по телефону (068) 557-34-19.