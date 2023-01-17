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Число жертв ракетного удара по жилому дому в Днепре увеличилось до 44 – мэр

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В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома
В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

Число жертв ракетного удара по жилому дому в Днепре увеличилось до 44. Об этом 17 января в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

"Я тут. Уже 44 погибших", – написал городской голова.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0aYfQw3dZJrtiLsxsaZ3a6bVqR3m28YWTDXV2mNTpb9hGhhQD3vJm7DXhPQoYK1Gtl&id=100002157183088

Ранее сегодня замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал о 41 жертве удара российских оккупантов.

Контекст:

В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По предварительным данным, разрушены 72 квартиры и повреждены еще более 230, указали в ГСЧС.

Разбор завалов идет круглосуточно, к утру 17 января было разобрано 90% обломков конструкций. Операция продолжается, неизвестна судьба еще более 20 человек. 

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и в Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Борис Филатов, Днепр, жертвы, война России против Украины
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