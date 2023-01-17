В Днепре завершили поисково-спасательную операцию на месте ракетного удара РФ. Самому младшему из погибших не было и года

Об этом проинформировал пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно релизу, из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей.

Жертвами атаки стали 44 человека, среди них – пятеро детей. Еще 75 человек (16 из них – дети) получили ранения.

Поисковая операция продолжалась 69 часов, сообщил глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко.

"44 жизни унесла российская ракета, попавшая в многоэтажку в Днепре. Среди погибших пятеро детей. Самому младшему мальчику не было и года", – подчеркнул он.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко добавил, что после удара поступили сообщения о 47 пропавших без вести. Установлено, что 23 из них погибли, четверых нашли живыми в больницах и у родственников.

Глава Нацполиции Игорь Клименко уточнил, что по состоянию на 13.30 вторника пропавшими без вести считаются 20 человек (из них три ребенка), тела 15 погибших не идентифицированы.

"Пятеро детей остались сиротами. Над тремя опекунство оформляют родственники. Два ребенка пока находятся на попечении государства, поскольку у них нет близких, которые могли бы о них позаботиться", – добавил он.

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