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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепре завершили поисково-спасательную операцию на месте ракетного удара РФ. Самому младшему из погибших не было и года

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Поисковая операция на месте ракетного удара РФ в Днепре длилась 69 часов
Поисковая операция на месте ракетного удара РФ в Днепре длилась 69 часов
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

17 января в 13.00 была завершена поисково-спасательная операция на месте ракетного удара России по жилому многоэтажному дому в Днепре.

Об этом проинформировал пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Согласно релизу, из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. 

Жертвами атаки стали 44 человека, среди них – пятеро детей. Еще 75 человек (16 из них – дети) получили ранения. 

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Поисковая операция продолжалась 69 часов, сообщил глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко. 

"44 жизни унесла российская ракета, попавшая в многоэтажку в Днепре. Среди погибших пятеро детей. Самому младшему мальчику не было и года", – подчеркнул он. 

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко добавил, что после удара поступили сообщения о 47 пропавших без вести. Установлено, что 23 из них погибли, четверых нашли живыми в больницах и у родственников. 

Глава Нацполиции Игорь Клименко уточнил, что по состоянию на 13.30 вторника пропавшими без вести считаются 20 человек (из них три ребенка), тела 15 погибших не идентифицированы.  

"Пятеро детей остались сиротами. Над тремя опекунство оформляют родственники. Два ребенка пока находятся на попечении государства, поскольку у них нет близких, которые могли бы о них позаботиться", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По предварительным данным, разрушены 72 квартиры и повреждены еще более 230, указали в ГСЧС.

Разбор завалов идет круглосуточно, к утру 17 января было разобрано 90% обломков конструкций. Операция велась круглосуточно. 

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и в Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ГСЧС, Днепр, спасатели, жертвы, дети, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, мальчик, погибшие, Кирилл Тимошенко, Игорь Клименко
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