Пентагон объявил о предоставлении Украине пакета помощи на $2,5 млрд

Речь о 30-м пакете помощи Украине по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона.
В него вошли, как говорится в сообщении, сотни бронемашин, критически важная поддержка для украинской противовоздушной обороны и другие средства.
Пакет помощи включает:
- боеприпасы для систем ПВО NASAMS;
- 8 зенитно-ракетных комплексов Avenger;
- 90 бронетранспортеров Stryker (как отмечает CNN, этот вид бронемашин США предоставят Украине впервые) с 20 минными катками;
- 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 тыс. патронов 25-го калибра;
- 350 бронемашин Humvee;
- 53 бронированных автомобиля с защитой от мин и засад MRAP;
- 20 тыс. артиллерийских снарядов 155-го калибра;
- около 600 снарядов артиллерийских снарядов 155-го калибра с точным наведением;
- 95 тыс. артиллерийских снарядов калибром 105-мм ;
- примерно 11,8 тыс. минометных мин калибром 120-мм;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 12 машин для перевозки боеприпасов;
- шесть командно-штабных машин;
- 22 тактических автомобиля для транспортировки оружия;
- ракеты HARMs;
- около 2 тыс. противотанковых ракет;
- более 3 млн патронов к стрелковому оружию;
- демонтажное оборудование для расчистки препятствий;
- противопехотные мины Claymore;
- приборы ночного видения;
- запасные части и другое полевое оборудование
Новость дополняется.