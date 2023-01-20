Пентагон объявил о предоставлении Украине пакета помощи на $2,5 млрд

Речь о 30-м пакете помощи Украине по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона.

В него вошли, как говорится в сообщении, сотни бронемашин, критически важная поддержка для украинской противовоздушной обороны и другие средства.

Пакет помощи включает:

боеприпасы для систем ПВО NASAMS;

8 зенитно-ракетных комплексов Avenger;

90 бронетранспортеров Stryker (как отмечает CNN, этот вид бронемашин США предоставят Украине впервые) с 20 минными катками;

59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 тыс. патронов 25-го калибра;

350 бронемашин Humvee;

53 бронированных автомобиля с защитой от мин и засад MRAP;

20 тыс. артиллерийских снарядов 155-го калибра;

около 600 снарядов артиллерийских снарядов 155-го калибра с точным наведением;

95 тыс. артиллерийских снарядов калибром 105-мм ;

примерно 11,8 тыс. минометных мин калибром 120-мм;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

12 машин для перевозки боеприпасов;

шесть командно-штабных машин;

22 тактических автомобиля для транспортировки оружия;

ракеты HARMs;

около 2 тыс. противотанковых ракет;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию;

демонтажное оборудование для расчистки препятствий;

противопехотные мины Claymore ;

; приборы ночного видения;

запасные части и другое полевое оборудование

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