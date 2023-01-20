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Пентагон объявил о предоставлении Украине пакета помощи на $2,5 млрд

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Пентагон объявил о предоставлении Украине пакета помощи на $2,5 млрд

Фото: defense.gov

Министерство обороны США 19 января объявило о предоставлении Украине нового пакета оборонной помощи, он оценивается в $2,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Речь о 30-м пакете помощи Украине по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона.

В него вошли, как говорится в сообщении, сотни бронемашин, критически важная поддержка для украинской противовоздушной обороны и другие средства. 

Пакет помощи включает: 

  • боеприпасы для систем ПВО NASAMS;
  • 8 зенитно-ракетных комплексов Avenger;
  • 90 бронетранспортеров Stryker (как отмечает CNN, этот вид бронемашин США предоставят Украине впервые) с 20 минными катками; 
  • 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 тыс. патронов 25-го калибра; 
  • 350 бронемашин Humvee;
  • 53 бронированных автомобиля с защитой от мин и засад MRAP;
  • 20 тыс. артиллерийских снарядов 155-го калибра;
  • около 600 снарядов артиллерийских снарядов 155-го калибра с точным наведением;
  • 95 тыс. артиллерийских снарядов калибром 105-мм ;
  • примерно 11,8 тыс. минометных мин калибром 120-мм;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 12 машин для перевозки боеприпасов;
  • шесть командно-штабных машин;
  • 22 тактических автомобиля для транспортировки оружия;
  • ракеты HARMs;
  • около 2 тыс. противотанковых ракет;
  • более 3 млн патронов к стрелковому оружию;
  • демонтажное оборудование для расчистки препятствий;
  • противопехотные мины Claymore;
  • приборы ночного видения;
  • запасные части и другое полевое оборудование

Новость дополняется. 

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