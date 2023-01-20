Несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard во время восьмого "Рамштайна" – министр обороны Литвы

Об этом в комментарии Reuters 19 января заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
По словам Анушаускаса, некоторые из стран – участниц формата "Рамштайн" "однозначно отправят танки Leopard в Украину, это точно". Общее число единиц бронетехники, обещанной в рамках встречи, будет исчисляться сотнями сказал он.
По информации Spiegel, эти танки есть на вооружении у 13 европейских стран.
Министр обороны Германии заявил 19 января, что ответ на вопрос, одобрит ли Германия поставки в Украину немецких танков другими странами, будет известен к утру 20 января.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.
По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.
19 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников в совместном заявлении призвали партнеров предоставить Украине танки Leopard 2.
20 января в Германии на авиабазе Рамштайн пройдет очередное, восьмое, заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи.