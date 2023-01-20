Несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard во время восьмого "Рамштайна" – министр обороны Литвы

По словам Анушаускаса, общее число единиц бронетехники, обещанной союзниками в рамках восьмого "Рамштайна", будет исчисляться сотнями Фото: ЕРА

Об этом в комментарии Reuters 19 января заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По словам Анушаускаса, некоторые из стран – участниц формата "Рамштайн" "однозначно отправят танки Leopard в Украину, это точно". Общее число единиц бронетехники, обещанной в рамках встречи, будет исчисляться сотнями сказал он.

По информации Spiegel, эти танки есть на вооружении у 13 европейских стран.

Министр обороны Германии заявил 19 января, что ответ на вопрос, одобрит ли Германия поставки в Украину немецких танков другими странами, будет известен к утру 20 января.