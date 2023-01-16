Резников и Столтенберг проведут личные переговоры на полях ближайщего "Рамштайна" – НАТО

Саммит пройдет на авиабазе Рамштайн в Германия 20 января 2023 года.
"Встреча организована министром обороны США Ллойдом Остином и будет посвящена продолжающемуся кризису в Украине и связанным с ним вопросам безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры по НАТО. На полях встречи генеральный секретарь проведет двухсторонние встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими высокопоставленными должностными лицами", – говорится в документе.
Сегодня же посол США в НАТО Джулиан Смит сообщила дату "Рамштайна", который пройдет после 20 января.
"Мы считаем, что будет еще одна в феврале, когда мы приблизимся к годовщине войны России в Украине", – сказала она.
Еще до первой встречи контактной группы в 2023 году Польша объявила о создании коалиции, которая предоставит Украине танки западного образца. Варшава намерена передать роту немецких танков Leopard (всего такие танки готовы предоставить Украине пять стран, заявляли в МИД Украины). Великобритания также сообщила, что передаст Украине танки – 14 единиц Challenger 2.
С призывом увеличить поставки тяжелого вооружения Украине в преддверии "Рамштайна" выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, сейчас решающая стадия войны, поэтому нужно, чтобы союзники предоставили Украине "оружие, необходимое для победы".