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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников и Столтенберг проведут личные переговоры на полях ближайщего "Рамштайна" – НАТО

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Резников встретится с главой Альянса 20 января
Резников встретится с главой Альянса 20 января
Фото: ЕРА

В рамках ближайшего заседания контактной группы помощи Украине "Рамштайн" запланированы переговоры генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и министра обороны Украины Алексей Резникова. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 16 января на сайте Альянса.

Саммит пройдет на авиабазе Рамштайн в Германия 20 января 2023 года.

"Встреча организована министром обороны США Ллойдом Остином и будет посвящена продолжающемуся кризису в Украине и связанным с ним вопросам безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры по НАТО. На полях встречи генеральный секретарь проведет двухсторонние встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими высокопоставленными должностными лицами", – говорится в документе.

Сегодня же посол США в НАТО Джулиан Смит сообщила дату "Рамштайна", который пройдет после 20 января.

"Мы считаем, что будет еще одна в феврале, когда мы приблизимся к годовщине войны России в Украине", – сказала она.

Контекст:По словам президента Владимира Зеленского, Украина  активно готовится к новой встрече "Рамштайна". По его словам, на прошлой неделе "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия". 

Еще до первой встречи контактной группы в 2023 году Польша объявила о создании коалиции, которая предоставит Украине танки западного образца. Варшава намерена передать роту немецких танков Leopard (всего такие танки готовы предоставить Украине пять стран, заявляли в МИД Украины). Великобритания также сообщила, что передаст Украине танки – 14 единиц Challenger 2

С призывом увеличить поставки тяжелого вооружения Украине в преддверии "Рамштайна" выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, сейчас решающая стадия войны, поэтому нужно, чтобы союзники предоставили Украине "оружие, необходимое для победы".

Теги: Германия, НАТО, Йенс Столтенберг, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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