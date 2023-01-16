Резников и Столтенберг проведут личные переговоры на полях ближайщего "Рамштайна" – НАТО

Саммит пройдет на авиабазе Рамштайн в Германия 20 января 2023 года.

"Встреча организована министром обороны США Ллойдом Остином и будет посвящена продолжающемуся кризису в Украине и связанным с ним вопросам безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры по НАТО. На полях встречи генеральный секретарь проведет двухсторонние встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими высокопоставленными должностными лицами", – говорится в документе.

Сегодня же посол США в НАТО Джулиан Смит сообщила дату "Рамштайна", который пройдет после 20 января.

"Мы считаем, что будет еще одна в феврале, когда мы приблизимся к годовщине войны России в Украине", – сказала она.