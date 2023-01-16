К годовщине нападения России на Украину союзники готовят еще один "Рамштайн" – посол США в НАТО

Она напомнила, что ближайшая встреча министров обороны и представителей Альянса намечена на 20 января.

"Мы считаем, что будет еще одна в феврале, когда мы приблизимся к годовщине войны России в Украине", – сказала она.

Смит подчеркнула, что члены группы из первых рук получают информацию об актуальных потребностях Вооруженных сил Украины.

"Они приходят в комнату и слышат непосредственно от украинских командиров, часто министра обороны, которые знают текущие потребности. Они обсуждают это, пытаются определить очень сжатые сроки, когда союзники могут активизироваться и удовлетворить эти потребности. И часто в конце встречи мы можем сделать большие объявления о новой помощи, которая будет оказана", – описала посол процедуру заседаний "Рамштайна".

Отвечая на вопрос о подготовке Россией нового наступления, представитель США подчеркнула успехи украинской армии в обучении и выразила уверенность, что ВСУ "могут продолжать добиваться успехов на поле боя".

"Где бы россияне ни решили вступить [в боевые действия] мы очень сосредоточены на том, что делает Украина и как Украина может защитить свою территорию и суверенитет. Мы были так поражены сноровкой ВСУ, мужеством, которое они продемонстрировали, а также инновационностью. Это силы, которые овладели десятками разных типов оружия; они могут овладевать этими средствами в режиме реального времени и эффективно использовать их на поле боя. Это наш фокус. Наш фокус здесь, в НАТО, заключается в поддержании единства и обеспечении того, чтобы отдельные страны делали все возможное, чтобы украинская армия получила необходимую поддержку", – добавила Смит в интервью.