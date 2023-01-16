К годовщине нападения России на Украину союзники готовят еще один "Рамштайн" – посол США в НАТО

Она напомнила, что ближайшая встреча министров обороны и представителей Альянса намечена на 20 января.
"Мы считаем, что будет еще одна в феврале, когда мы приблизимся к годовщине войны России в Украине", – сказала она.
Смит подчеркнула, что члены группы из первых рук получают информацию об актуальных потребностях Вооруженных сил Украины.
"Они приходят в комнату и слышат непосредственно от украинских командиров, часто министра обороны, которые знают текущие потребности. Они обсуждают это, пытаются определить очень сжатые сроки, когда союзники могут активизироваться и удовлетворить эти потребности. И часто в конце встречи мы можем сделать большие объявления о новой помощи, которая будет оказана", – описала посол процедуру заседаний "Рамштайна".
Отвечая на вопрос о подготовке Россией нового наступления, представитель США подчеркнула успехи украинской армии в обучении и выразила уверенность, что ВСУ "могут продолжать добиваться успехов на поле боя".
"Где бы россияне ни решили вступить [в боевые действия] мы очень сосредоточены на том, что делает Украина и как Украина может защитить свою территорию и суверенитет. Мы были так поражены сноровкой ВСУ, мужеством, которое они продемонстрировали, а также инновационностью. Это силы, которые овладели десятками разных типов оружия; они могут овладевать этими средствами в режиме реального времени и эффективно использовать их на поле боя. Это наш фокус. Наш фокус здесь, в НАТО, заключается в поддержании единства и обеспечении того, чтобы отдельные страны делали все возможное, чтобы украинская армия получила необходимую поддержку", – добавила Смит в интервью.
По словам президента Владимира Зеленского, Украина активно готовится к новой встрече "Рамштайна". По его словам, на прошлой неделе "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия".
Еще до первой встречи контактной групы в 2023 году Польша объявила о создании коалиции, которая предоставит Украине танки западного образца. Варшава намерена передать роту немецких танков Leopard (всего такие танки готовы предоставить Украине пять стран, заявляли в МИД Украины). Великобритания сообщила, что передаст Украине танки – 14 единиц Challenger 2.
С призывом увеличить поставки тяжелого вооружения Украине в преддверии "Рамштайна" выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, сейчас решающая стадия войны, поэтому нужно, чтобы союзники предоставили Украине "оружие, необходимое для победы".