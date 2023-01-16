В ISW назвали два возможных сценария масштабного наступления российских оккупантов

"Наиболее опасный план действий" со стороны РФ в виде наступления на север Украины из Беларуси аналитики расценивают как маловероятный Фото: ЕРА

"Решительные стратегические действия России в 2023 году могут проявиться в нескольких возможных курсах действий, которые не исключают друг друга", – сказано в сообщении.

В качестве первого возможного сценария аналитики рассматривают крупное наступление россиян в районе Луганской области. Оккупанты перебрасывают в этот регион дополнительные силы, которые могут быть использованы для атаки. В то же время в Херсонской и Запорожской областях россияне отдают приоритет оборонительным действиям.

Еще одним вероятным сценарием, по мнению аналитиков ISW, может быть попытка российских оккупантов разгромить украинское контрнаступление, которое планируют ВСУ.

"Российские силы могут попытаться успешно отразить украинское контрнаступление и лишить Украину инициативы, уничтожив значительную часть ее механизированных сил. Такие успешные решительные действия России могут затем позволить российским силам развить контрнаступление, чтобы использовать дезорганизованные и истощенные украинские силы", – пояснили в ISW.

"Наиболее опасный план действий" со стороны РФ в виде наступления на север Украины из Беларуси аналитики расценивают как маловероятный.

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