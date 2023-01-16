ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ISW назвали два возможных сценария масштабного наступления российских оккупантов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Наиболее опасный план действий" со стороны РФ в виде наступления на север Украины из Беларуси аналитики расценивают как маловероятный
"Наиболее опасный план действий" со стороны РФ в виде наступления на север Украины из Беларуси аналитики расценивают как маловероятный
Фото: ЕРА

На данный момент существует два возможных сценария масштабного наступления российских оккупантов в Украине. Об этом говорится в оперативном аналитическом отчете американского Института исследования войны (ISW), опубликованном 15 января.

"Решительные стратегические действия России в 2023 году могут проявиться в нескольких возможных курсах действий, которые не исключают друг друга", – сказано в сообщении.

В качестве первого возможного сценария аналитики рассматривают крупное наступление россиян в районе Луганской области. Оккупанты перебрасывают в этот регион дополнительные силы, которые могут быть использованы для атаки. В то же время в Херсонской и Запорожской областях россияне отдают приоритет оборонительным действиям.

Еще одним вероятным сценарием, по мнению аналитиков ISW, может быть попытка российских оккупантов разгромить украинское контрнаступление, которое планируют ВСУ.

"Российские силы могут попытаться успешно отразить украинское контрнаступление и лишить Украину инициативы, уничтожив значительную часть ее механизированных сил. Такие успешные решительные действия России могут затем позволить российским силам развить контрнаступление, чтобы использовать дезорганизованные и истощенные украинские силы", – пояснили в ISW.

"Наиболее опасный план действий" со стороны РФ в виде наступления на север Украины из Беларуси аналитики расценивают как маловероятный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, в последние недели российские военные сосредоточились на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. На юге Украины оккупанты преимущественно обороняются.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре прошлого года предполагал, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

О подготовке РФ к новому наступлению заявлял также и министр обороны Украины Алексей Резников.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, наступление, война России против Украины, российские военные, контрнаступление, ISW
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Секси", "Только ты можешь выглядеть так жарко". В сети комментируют новый образ Херли для загородных выходных
"Секси", "Только ты можешь выглядеть так жарко". В сети комментируют новый образ Херли для загородных выходных
"Невыносимо. Невозможно". Галкин осудил ракетную атаку РФ на Днепр, во время которой уже погиб 21 человек в разрушенном многоэтажном доме
"Невыносимо. Невозможно". Галкин осудил ракетную атаку РФ на Днепр, во время которой уже погиб 21 человек в разрушенном многоэтажном доме
Умер Вахтанг Кикабидзе
Умер Вахтанг Кикабидзе
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022"
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022"
"Унитаз не забудь стащить", "Позор тем, кто допустил убийц к участию". Россиянку призывают сказать правду о войне со сцены "Мисс Вселенная"
"Унитаз не забудь стащить", "Позор тем, кто допустил убийц к участию". Россиянку призывают сказать правду о войне со сцены "Мисс Вселенная"
  Бельгия выбрала представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
  Бельгия выбрала представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию
"Пока в Днепре достают раненых, в США готовится к выходу на сцену "Мисс Оркостан". Осадчая возмутилась участием россиянки в конкурсе красоты
"Пока в Днепре достают раненых, в США готовится к выходу на сцену "Мисс Оркостан". Осадчая возмутилась участием россиянки в конкурсе красоты
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео
Умерла актриса Инна Чурикова
Умерла актриса Инна Чурикова
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала маску для Маси Найема. Фото
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала маску для Маси Найема. Фото
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (112119)
2
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная" (110717)
3
Тина Кароль показала фото без одежды и белья (92652)
4
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (65301)
5
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы (64502)
6
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (63628)
7
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей (60186)
8
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (57288)
 
 
 
 