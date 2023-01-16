В ISW назвали два возможных сценария масштабного наступления российских оккупантов

"Решительные стратегические действия России в 2023 году могут проявиться в нескольких возможных курсах действий, которые не исключают друг друга", – сказано в сообщении.
В качестве первого возможного сценария аналитики рассматривают крупное наступление россиян в районе Луганской области. Оккупанты перебрасывают в этот регион дополнительные силы, которые могут быть использованы для атаки. В то же время в Херсонской и Запорожской областях россияне отдают приоритет оборонительным действиям.
Еще одним вероятным сценарием, по мнению аналитиков ISW, может быть попытка российских оккупантов разгромить украинское контрнаступление, которое планируют ВСУ.
"Российские силы могут попытаться успешно отразить украинское контрнаступление и лишить Украину инициативы, уничтожив значительную часть ее механизированных сил. Такие успешные решительные действия России могут затем позволить российским силам развить контрнаступление, чтобы использовать дезорганизованные и истощенные украинские силы", – пояснили в ISW.
"Наиболее опасный план действий" со стороны РФ в виде наступления на север Украины из Беларуси аналитики расценивают как маловероятный.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, в последние недели российские военные сосредоточились на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. На юге Украины оккупанты преимущественно обороняются.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре прошлого года предполагал, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
О подготовке РФ к новому наступлению заявлял также и министр обороны Украины Алексей Резников.