В Луганской области оккупанты заминировали все, украинцы танками обезвреживают противопехотные мины – Гайдай

"У них было время, и они реально заминировали все, они повырывали целые норы и окопы в лесополосах и лесах. Очень много заминировано берегов рек, стоят блокпосты на мостах, некоторые небольшие мосты они на всякий случай просто подорвали", – сказал Гайдай.
По его словам, ситуация усложняется тем, что за несколько недель "оно все уже присыпано листьями, ветками, снегом и уже неизвестно, где есть минные поля, где нет", где они противопехотные и где противотанковые.
"Иногда нашим просто героическим танкистам приходится ехать вперед и собственным танком разминировать противопехотные мины, которые, мы понимаем, танку не навредят, но подвергать себя в принципе опасности – вот так проезжать, делать участок, где могут развивать успех уже наши бойцы-пехотинцы", – объяснил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей.
Оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал Гайдай.
28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.
Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.