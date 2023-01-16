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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты заминировали все, украинцы танками обезвреживают противопехотные мины – Гайдай

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Гайдай отметил, что ситуация за недели осложнилась
Гайдай отметил, что ситуация за недели осложнилась
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

Украинским военным деоккупировать Луганскую область мешают минные поля, обустроенные российскими оккупантами. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, запись он опубликовал 15 января в Telegram.

"У них было время, и они реально заминировали все, они повырывали целые норы и окопы в лесополосах и лесах. Очень много заминировано берегов рек, стоят блокпосты на мостах, некоторые небольшие мосты они на всякий случай просто подорвали", – сказал Гайдай.

По его словам, ситуация усложняется тем, что за несколько недель "оно все уже присыпано листьями, ветками, снегом и уже неизвестно, где есть минные поля, где нет", где они противопехотные и где противотанковые.

"Иногда нашим просто героическим танкистам приходится ехать вперед и собственным танком разминировать противопехотные мины, которые, мы понимаем, танку не навредят, но подвергать себя в принципе опасности – вот так проезжать, делать участок, где могут развивать успех уже наши бойцы-пехотинцы", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей.

Оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал Гайдай.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, война, танки, минирование, Сергей Гайдай, блокпост, мост, война России против Украины, разминирование, мины, реки, деоккупация, контрнаступление
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