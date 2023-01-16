В Луганской области оккупанты заминировали все, украинцы танками обезвреживают противопехотные мины – Гайдай

"У них было время, и они реально заминировали все, они повырывали целые норы и окопы в лесополосах и лесах. Очень много заминировано берегов рек, стоят блокпосты на мостах, некоторые небольшие мосты они на всякий случай просто подорвали", – сказал Гайдай.

По его словам, ситуация усложняется тем, что за несколько недель "оно все уже присыпано листьями, ветками, снегом и уже неизвестно, где есть минные поля, где нет", где они противопехотные и где противотанковые.

"Иногда нашим просто героическим танкистам приходится ехать вперед и собственным танком разминировать противопехотные мины, которые, мы понимаем, танку не навредят, но подвергать себя в принципе опасности – вот так проезжать, делать участок, где могут развивать успех уже наши бойцы-пехотинцы", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)