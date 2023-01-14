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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Париже или Варшаве пройдет "информационный Рамштайн" – Ткаченко

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"Информационный Рамштайн" будет координировать действия ЕС для противодействия российским наративам, заявил Ткаченко
"Информационный Рамштайн" будет координировать действия ЕС для противодействия российским наративам, заявил Ткаченко
Фото: Tkachenko.UA / Telegram

Правительство Украины проводит переговоры с Францией о возможности проведения встречи в формате "информационного Рамштайна" в Париже. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в интервью "Укринформ", опубликованном 14 января.

Он добавил, что определенные инициативы по такой встрече поступили со стороны президента Франции Эмманюуэля Макрона.

Также рассматривается вариант проведения такого форума в Варшаве (Польша).

По словам Ткаченко, в рамках "информационного Рамштайна" обсудят криминализацию статей против российских пропагандистов, работу с хайтек-компаниями: с социальными сетями и ОТТ-платформами. Также это будет работа по распространению санкций не только в странах ЕС, но и во всем мире, в частности в странах "глобального Юга", где до сих пор большое присутствие российских медиа, добавил Ткаченко.

Также, по его словам, "информационный Рамштайн" будет координировать действия ЕС для противодействия российским наративам и их распространению.

Контекст:

Идея "информационного Рамштайна" возникла как "естественный ответ" на войну России против Украины и всего демократического мира в информационном поле, объяснял министр. Среди заданий формата он отмечал санкции против российских рупоров пропаганды, криминализацию распространения дезинформации, поддержку украинских медиа внутри страны и мира.

Теги: Россия, Украина, Польша, Франция, санкции, пропаганда, Париж, Александр Ткаченко, Варшава, российская агрессия, война России против Украины, Эммануэль Макрон, ЕС, медиа
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