В Париже или Варшаве пройдет "информационный Рамштайн" – Ткаченко

Он добавил, что определенные инициативы по такой встрече поступили со стороны президента Франции Эмманюуэля Макрона.
Также рассматривается вариант проведения такого форума в Варшаве (Польша).
По словам Ткаченко, в рамках "информационного Рамштайна" обсудят криминализацию статей против российских пропагандистов, работу с хайтек-компаниями: с социальными сетями и ОТТ-платформами. Также это будет работа по распространению санкций не только в странах ЕС, но и во всем мире, в частности в странах "глобального Юга", где до сих пор большое присутствие российских медиа, добавил Ткаченко.
Также, по его словам, "информационный Рамштайн" будет координировать действия ЕС для противодействия российским наративам и их распространению.
Идея "информационного Рамштайна" возникла как "естественный ответ" на войну России против Украины и всего демократического мира в информационном поле, объяснял министр. Среди заданий формата он отмечал санкции против российских рупоров пропаганды, криминализацию распространения дезинформации, поддержку украинских медиа внутри страны и мира.