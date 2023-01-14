В Париже или Варшаве пройдет "информационный Рамштайн" – Ткаченко

Он добавил, что определенные инициативы по такой встрече поступили со стороны президента Франции Эмманюуэля Макрона.

Также рассматривается вариант проведения такого форума в Варшаве (Польша).

По словам Ткаченко, в рамках "информационного Рамштайна" обсудят криминализацию статей против российских пропагандистов, работу с хайтек-компаниями: с социальными сетями и ОТТ-платформами. Также это будет работа по распространению санкций не только в странах ЕС, но и во всем мире, в частности в странах "глобального Юга", где до сих пор большое присутствие российских медиа, добавил Ткаченко.

Также, по его словам, "информационный Рамштайн" будет координировать действия ЕС для противодействия российским наративам и их распространению.