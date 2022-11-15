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КУЛЬТУРА

Реорганизацию Довженко-Центра приостановят, на должность директора проведут прозрачный конкурс – Ткаченко

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События вокруг Довженко-Центра вызвали общественный резонанс
События вокруг Довженко-Центра вызвали общественный резонанс
Фото: Довженко-Центр : Dovzhenko Centre / Facebook

Реорганизацию Довженко-Центра таким образом, которым она происходит сейчас, остановят, фонд и музей оставят в статусе целостного имущественного комплекса, заявил в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Такие решения были приняты на совещании, которое министр провел с руководством Госкино, Довженко-Центра, представителями Офиса президента и депутатами.

Участники совещания согласовали следующий план:

  • остановить реорганизацию Довженко-Центра таким образом, каким она происходит сейчас;
  • фонд и музей оставить в том статусе, в котором они есть сейчас – как целостный имущественный комплекс;
  • назначить прозрачный конкурс на должность директора Довженко-Центра;
  • обратиться в Госаудит по поводу проведения полноценного аудита Довженко-Центра;
  • начать процесс предоставления статуса Национального Довженко-Центру де-юре, что должно обезопасить его имущество от использования не по назначению;
  • решить вопрос реорганизации государственного предприятия в государственную организацию, что позволит Довженко-Центру работать по профилю как музею и архиву;
  • создать межведомственную рабочую группу для экспертной оценки музейных ценностей Довженко-Центра.

"Детали по этим решениям ждем в ближайшее время от Госкино", – добавил Ткаченко. 

Контекст:

Национальный центр Александра Довженко, как сообщается на его сайте, – это самый большой киноархив Украины, в котором хранятся более 9 тыс. художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов и архивные документы по истории украинского кино.

5 августа Госкино издало приказ о реструктуризации Довженко-Центра. Довженко-Центр заявил, что речь идет фактически о ликвидации, и назвал это "ударом по международному имиджу украинской власти и посягательством на национальную память".

17 августа в Госкино объяснили, что Национальный центр Александра Довженко не будет ликвидирован, но реорганизация предусматривает сокращение его функций: из структуры центра выделят госпредприятие "Українська анімаційна студія" и заберут у него полномочия по архивированию фильмов – их передадут Научному центру кинематографии Украины.

Через четыре дня после того, как Довженко-Центр подал иск в суд на Госкино с требованием признать незаконной реорганизацию центра, главу центра Елену Гончарук отстранили. Как отметило "Слідство.Інфо", она публично выступала против реорганизации центра.

Вместо Гончарук в начале ноября назначили Юлию Каждан. Журналисты проанализировали ее биографию и выяснили, что она никогда не работала в сфере кино, а занималась бухгалтерией, собаками и гипнотерапией. Коллектив Довженко-Центра заявил о "рейдерском захвате центра", а 8 ноября не пустил ее в помещение.

10 ноября в Довженко-Центр пришли с обысками полиция и СБУ

Теги: кино, культура, Александр Ткаченко, Госкино, аудит, архив, музей, Довженко-Центр
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