Реорганизацию Довженко-Центра приостановят, на должность директора проведут прозрачный конкурс – Ткаченко

Такие решения были приняты на совещании, которое министр провел с руководством Госкино, Довженко-Центра, представителями Офиса президента и депутатами.

Участники совещания согласовали следующий план:

"Детали по этим решениям ждем в ближайшее время от Госкино", – добавил Ткаченко.

Контекст:

Национальный центр Александра Довженко, как сообщается на его сайте, – это самый большой киноархив Украины, в котором хранятся более 9 тыс. художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов и архивные документы по истории украинского кино.

5 августа Госкино издало приказ о реструктуризации Довженко-Центра. Довженко-Центр заявил, что речь идет фактически о ликвидации, и назвал это "ударом по международному имиджу украинской власти и посягательством на национальную память".

17 августа в Госкино объяснили, что Национальный центр Александра Довженко не будет ликвидирован, но реорганизация предусматривает сокращение его функций: из структуры центра выделят госпредприятие "Українська анімаційна студія" и заберут у него полномочия по архивированию фильмов – их передадут Научному центру кинематографии Украины.

Через четыре дня после того, как Довженко-Центр подал иск в суд на Госкино с требованием признать незаконной реорганизацию центра, главу центра Елену Гончарук отстранили. Как отметило "Слідство.Інфо", она публично выступала против реорганизации центра.

Вместо Гончарук в начале ноября назначили Юлию Каждан. Журналисты проанализировали ее биографию и выяснили, что она никогда не работала в сфере кино, а занималась бухгалтерией, собаками и гипнотерапией. Коллектив Довженко-Центра заявил о "рейдерском захвате центра", а 8 ноября не пустил ее в помещение.

10 ноября в Довженко-Центр пришли с обысками полиция и СБУ.