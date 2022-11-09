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Команда Довженко-Центра не пустила новую главу в помещение

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Каждан 8 ноября пыталась попасть на рабочее место в Довженко-Центре
Каждан 8 ноября пыталась попасть на рабочее место в Довженко-Центре
Скриншот: Довженко-Центр : Dovzhenko Centre / Facebook

Коллектив Довженко-Центра 8 ноября не пустил новоназначенного руководителя Юлию Каждан в помещение. Это видно на трансляции встречи, состоявшейся у входа в центр, видео опубликовано на Facebook-странице Довженко-Центра.

Каждан сопровождал заместитель председателя Госкино Максим Александров. Команда центра встретила их на лестнице и потребовала обнародовать стратегию нового руководителя по реорганизации центра.

"Пока мы не увидим планов деятельности Юлии Каждан, мы будем сопротивляться", – отметила отстраненная директор центра Елена Гончарук.

"Нет оснований вас пускать. Это не ваше рабочее место", – заявила от имени коллег программный менеджер Довженко-Центра Марианна Танская.

Главный искусствовед Музея кино Марина Скирда спросила у новой главы центра, как она видит свою миссию на этой должности, если не имела опыта работы в институтах, занимающихся наследием, и опыта работы кризисного менеджера именно в таких институтах.

Каждан ответила, что, согласно приказу Госкино, она должна сделать финансовый и юридический анализ учреждения, а срок ее полномочий предусмотрен только до 31 декабря 2022 года.

Она также ответила на вопрос о своем назначении: по ее словам, должность ей предложила первый заместитель председателя Госкино Юлия Шевчук, с которой она знакома с 2003 года. Собеседование с ней провела глава Госкино Марина Кудерчук. В то же время Александров отметил, что не знает, по каким критериям ее избирали на должность.

https://www.facebook.com/dovzhenko.centre/videos/829423308395475/

Контекст:

Госкино издало приказ о реструктуризации Довженко-Центра 5 августа. 17 августа Довженко-Центр заявил, что речь идет фактически о ликвидации, и назвал это "ударом по международному имиджу украинской власти и посягательством на национальную память".

17 августа в Госкино объяснили, что Национальный центр Александра Доженко не будет ликвидирован, но реорганизация предусматривает сокращение его функций: из структуры центра выделят госпредприятие "Українська анімаційна студія" и заберут у него полномочия по архивированию фильмов – их передадут Научному центру кинематографии Украины.

Через четыре дня после того, как Довженко-Центр подал иск в суд на Госкино с требованием признать незаконной реорганизацию центра, главу центра Елену Гончарук отстранили. Как отметило "Слідство.Інфо", она публично выступала против реорганизации центра.

Вместо Гончарук назначили Юлию Каждан. Журналисты проанализировали ее биографию и выяснили, что она никогда не работала в сфере кино, а занималась бухгалтерией, собаками и гипнотерапией.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, кино, Довженко-Центр, Юлия Каждан
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