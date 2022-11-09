Команда Довженко-Центра не пустила новую главу в помещение

Каждан сопровождал заместитель председателя Госкино Максим Александров. Команда центра встретила их на лестнице и потребовала обнародовать стратегию нового руководителя по реорганизации центра.

"Пока мы не увидим планов деятельности Юлии Каждан, мы будем сопротивляться", – отметила отстраненная директор центра Елена Гончарук.

"Нет оснований вас пускать. Это не ваше рабочее место", – заявила от имени коллег программный менеджер Довженко-Центра Марианна Танская.

Главный искусствовед Музея кино Марина Скирда спросила у новой главы центра, как она видит свою миссию на этой должности, если не имела опыта работы в институтах, занимающихся наследием, и опыта работы кризисного менеджера именно в таких институтах.

Каждан ответила, что, согласно приказу Госкино, она должна сделать финансовый и юридический анализ учреждения, а срок ее полномочий предусмотрен только до 31 декабря 2022 года.

Она также ответила на вопрос о своем назначении: по ее словам, должность ей предложила первый заместитель председателя Госкино Юлия Шевчук, с которой она знакома с 2003 года. Собеседование с ней провела глава Госкино Марина Кудерчук. В то же время Александров отметил, что не знает, по каким критериям ее избирали на должность.