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Госкино сменило руководство Довженко-Центра

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У Довженко-Центра будет новый руководитель
У Довженко-Центра будет новый руководитель
Фото: Довженко-Центр : Dovzhenko Centre / Facebook

Государственное агентство Украины по кино назначило нового и.о. гендиректора Национального центра Александра Довженко. Об этом сообщила пресс-служба Госкино 2 ноября.

“По результатам аудита Елена Гончарук отстранена от исполнения обязанностей и.о. генерального директора ГП "Национальный центр Александра Довженко", она остается в должности руководителя Музея кино Довженко-Центра. На должность руководителя Довженко-Центра будет проведен конкурсный отбор, а к тому времени обязанности руководителя будет выполнять профессиональный кризисный менеджер, чтобы устранить недостатки, выявленные во время проверки, и наладить финансово-хозяйственную деятельность центра. Участия в конкурсе на должность генерального директора Довженко-Центра кризисный менеджер не будет принимать", – говорится в сообщении.

Как сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники, и.о. директора Довженко-Центра назначили Юлию Каждан. Она является руководителем кинологического центра "Эрсте Хунд", предприятия с деятельностью в сфере права "Джулия," юридической фирмы "Кажддан и партнеры". Ее предварительная деятельность не связана со сферой кино.

Контекст:

Госкино издало приказ о реструктуризации Довженко-Центра 5 августа. 17 августа Довженко-Центр заявил, что речь идет фактически о ликвидации, и назвал это "ударом по международному имиджу украинской власти и посягательством на национальную память".

17 августа в Госкино объяснили, что из структуры центра выделят госпредприятие "Українська анімаційна студія" и заберут у него полномочия по архивированию фильмов – их передадут Научному центру кинематографии Украины.

Теги: Александр Довженко, Госкино, Довженко-Центр
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