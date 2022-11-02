Госкино сменило руководство Довженко-Центра

“По результатам аудита Елена Гончарук отстранена от исполнения обязанностей и.о. генерального директора ГП "Национальный центр Александра Довженко", она остается в должности руководителя Музея кино Довженко-Центра. На должность руководителя Довженко-Центра будет проведен конкурсный отбор, а к тому времени обязанности руководителя будет выполнять профессиональный кризисный менеджер, чтобы устранить недостатки, выявленные во время проверки, и наладить финансово-хозяйственную деятельность центра. Участия в конкурсе на должность генерального директора Довженко-Центра кризисный менеджер не будет принимать", – говорится в сообщении.

Как сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники, и.о. директора Довженко-Центра назначили Юлию Каждан. Она является руководителем кинологического центра "Эрсте Хунд", предприятия с деятельностью в сфере права "Джулия," юридической фирмы "Кажддан и партнеры". Ее предварительная деятельность не связана со сферой кино.