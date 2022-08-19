В Госкино сообщили, что Довженко-Центр не будет ликвидирован, и рассказали о судьбе коллекции кинофильмов

Так, из структуры центра выделят госпредприятие "Українська анімаційна студія" и заберут у него полномочия по архивированию фильмов – их передадут Научному центру кинематографии Украины, говорится в заявлении.

В Довженко-Центре хранится более 10 тыс. наименований художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 тыс. архивных документов по истории украинского кино. Для сохранения, развития и популяризации киноискусства на базе Довженко-Центра работают фильмофонд, киноархив и музей кино, медиатека, издательство, книжный магазин, киносценическое пространство "Сцена 6", кинолекторий и единственная в Украине кинокопировальная лаборатория с цельным пленочно-цифровым циклом.

Глава Госкино Марина Кудерчук написала колонку для "Украинской правды" о реорганизации Довженко-Центра. Ее статья вышла 18 августа.

Кудерчук объясняет, что в условиях войны украинский кинематограф переживает беспрецедентное финансовое давление.

"Государственное агентство Украины по кино сегодня четко осознает: чтобы сохранить украинский кинематограф, нужно реформировать всю отрасль. Изменения болезненны, но они неизбежны. Отказ от убыточных направлений работы кинопредприятий, изменение форматов и максимальное использование их потенциала – в приоритете работы Госкино на ближайшее время", – заявила она.

По словам Кудерчук, на первом этапе реорганизации государственной собственности в области кинематографа предполагается концентрация всех объектов кинематографического наследия и государственных предприятий на трех киноплощадках – киностудии Довженко в Киеве, Одесской киностудии, а также госпредприятии "Национальная кинематика Украины".

"Остальные предприятия, а именно "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" на улице Евгения Коновальца и госпредприятие "Национальный центр Александра Довженко" (бывшая киевская кинокопировальная фабрика) на улице Васильковская в Киеве подлежат переносу на свободные площади первых трех предприятий", – добавила она.

Реорганизацию Довженко-Центра обсуждали давно и планировали выделить его в отдельное госпредприятие, заверила Кудерчук. Центр, согласно украинскому законодательству, не является архивным учреждением, подчеркнула она.

"Еще один шаг по пути оптимизации киноотрасли – создание Государственного фонда фильмов Украины. Для этого необходимо реорганизовать государственное учреждение "Научный центр кинематографии Украины". Чтобы это стало возможным, ГП "Национальный центр Александра Довженко" нужно передать полномочия по архивированию материалов фильмов в государственное учреждение "Научный центр кинематографии Украины". Как научное учреждение, центр может пользоваться налоговыми льготами в соответствии с законодательством Украины. В частности, это будет государственное учреждение, осуществляющее архивную и научно-исследовательскую деятельность для развития фильмофонда, восстановления, реставрации и сохранения произведений национального и мирового кинематографического наследия, распространения соответствующей информации", – добавила она.

Шаги, которые предпринимает Госкино, позволят Довженко-Центру уделить "большее внимание развитию музейного дела и кинокультуры и заниматься ивентами", считает Кудерчук.