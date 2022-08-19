ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

В Госкино сообщили, что Довженко-Центр не будет ликвидирован, и рассказали о судьбе коллекции кинофильмов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фильмы, которые хранятся в Довженко-Центре, передадут Научному центру кинематографии Украины
Фильмы, которые хранятся в Довженко-Центре, передадут Научному центру кинематографии Украины
Фото: Довженко-Центр : Dovzhenko Centre / Facebook

Национальный центр Александра Доженко не будет ликвидирован, но реорганизация предусматривает сокращение его функций. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте Госагентства по вопросам кино 17 августа.

Так, из структуры центра выделят госпредприятие "Українська анімаційна студія" и заберут у него полномочия по архивированию фильмов – их передадут Научному центру кинематографии Украины, говорится в заявлении. 

В Довженко-Центре хранится более 10 тыс. наименований художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 тыс. архивных документов по истории украинского кино. Для сохранения, развития и популяризации киноискусства на базе Довженко-Центра работают фильмофонд, киноархив и музей кино, медиатека, издательство, книжный магазин, киносценическое пространство "Сцена 6", кинолекторий и единственная в Украине кинокопировальная лаборатория с цельным пленочно-цифровым циклом.

Глава Госкино Марина Кудерчук написала колонку для "Украинской правды" о реорганизации Довженко-Центра. Ее статья вышла 18 августа. 

Кудерчук объясняет, что в условиях войны украинский кинематограф переживает беспрецедентное финансовое давление. 

"Государственное агентство Украины по кино сегодня четко осознает: чтобы сохранить украинский кинематограф, нужно реформировать всю отрасль. Изменения болезненны, но они неизбежны. Отказ от убыточных направлений работы кинопредприятий, изменение форматов и максимальное использование их потенциала – в приоритете работы Госкино на ближайшее время", – заявила она. 

По словам Кудерчук, на первом этапе реорганизации государственной собственности в области кинематографа предполагается концентрация всех объектов кинематографического наследия и государственных предприятий на трех киноплощадках – киностудии Довженко в Киеве, Одесской киностудии, а также госпредприятии "Национальная кинематика Украины". 

"Остальные предприятия, а именно "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" на улице Евгения Коновальца и госпредприятие "Национальный центр Александра Довженко" (бывшая киевская кинокопировальная фабрика) на улице Васильковская в Киеве подлежат переносу на свободные площади первых трех предприятий", – добавила она. 

Реорганизацию Довженко-Центра обсуждали давно и планировали выделить его в отдельное госпредприятие, заверила Кудерчук. Центр, согласно украинскому законодательству, не является архивным учреждением, подчеркнула она. 

"Еще один шаг по пути оптимизации киноотрасли – создание Государственного фонда фильмов Украины. Для этого необходимо реорганизовать государственное учреждение "Научный центр кинематографии Украины". Чтобы это стало возможным, ГП "Национальный центр Александра Довженко" нужно передать полномочия по архивированию материалов фильмов в государственное учреждение "Научный центр кинематографии Украины". Как научное учреждение, центр может пользоваться налоговыми льготами в соответствии с законодательством Украины. В частности, это будет государственное учреждение, осуществляющее архивную и научно-исследовательскую деятельность для развития фильмофонда, восстановления, реставрации и сохранения произведений национального и мирового кинематографического наследия, распространения соответствующей информации", – добавила она. 

Шаги, которые предпринимает Госкино, позволят Довженко-Центру уделить "большее внимание развитию музейного дела и кинокультуры и заниматься ивентами", считает Кудерчук. 

Контекст:

Госкино издало приказ о реструктуризации Довженко-Центра 5 августа. 17 августа Довженко-центр заявил, что речь идет фактически о ликвидации, и назвал это "ударом по международному имиджу украинской власти и посягательством на национальную память".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: кино, киностудия, Госкино, архив, Марина Кудерчук, Довженко-Центр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
Дочери Поляковой вернулись в Украину
Дочери Поляковой вернулись в Украину
Песню Тины Кароль на скрипке сыграли на улице во Франции. Видео
Песню Тины Кароль на скрипке сыграли на улице во Франции. Видео
57-летняя Евангелиста снялась для Vogue. Ранее она заявила, что ее лицо изуродовали во время операции по откачиваю жира
57-летняя Евангелиста снялась для Vogue. Ранее она заявила, что ее лицо изуродовали во время операции по откачиваю жира
"В воздухе витало предчувствие трагедии". Невестка Ротару рассказала об альбоме своего сына
"В воздухе витало предчувствие трагедии". Невестка Ротару рассказала об альбоме своего сына
Билык на яхте в США выпила игристого вместе с внуком Ступки
Билык на яхте в США выпила игристого вместе с внуком Ступки
"Там, где я должен быть". Фронтмен Gogol Bordello приехал в Украину. Фото
"Там, где я должен быть". Фронтмен Gogol Bordello приехал в Украину. Фото
Куриные бедра в медово-чесночном соусе. Рецепт от Хименеса-Браво
Куриные бедра в медово-чесночном соусе. Рецепт от Хименеса-Браво
Осадчая рассказала, как рожала младшего сына, а Горбунов поделился его достижениями за первый год жизни
Осадчая рассказала, как рожала младшего сына, а Горбунов поделился его достижениями за первый год жизни
Сын звезды "Однажды под Полтавой" Саливанчук повторил знаменитое фото Эйнштейна
Сын звезды "Однажды под Полтавой" Саливанчук повторил знаменитое фото Эйнштейна
Повалий спела на украинском языке песню "Черемшина" в стране-агрессоре России
Повалий спела на украинском языке песню "Черемшина" в стране-агрессоре России
В сети опубликовали видео с участием зажигательно танцующей на вечеринке премьер-министра Финляндии. 36-летний политик отреагировала
В сети опубликовали видео с участием зажигательно танцующей на вечеринке премьер-министра Финляндии. 36-летний политик отреагировала
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи
"100 тыс. литров борща на передовую". Хименес-Браво инициировал проект помощи ВСУ
"100 тыс. литров борща на передовую". Хименес-Браво инициировал проект помощи ВСУ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (519686)
2
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (153394)
3
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (95797)
4
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (89221)
5
"Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости (83903)
6
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой (72027)
7
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (64237)
8
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров (54546)
 
 
 
 