В Госкино заявили о реорганизации Довженко-Центра. В институции намерения чиновников назвали посягательством на национальную память

В Довженко-Центре хранится более 10 тыс. наименований художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов Фото: Довженко-Центр : Dovzhenko Centre / Facebook

Фотография приказа опубликована на сайте НВ. Комментируя приказ, в Довженко-Центре заявили, что речь идет о ликвидации институции.

"Согласно приказу Госкино, все фильмы из коллекции и имущество Довженко-Центра должны быть переданы государственному учреждению "Научный центр кинематографии Украины", основным видом деятельности которого является высшее образование. Из структуры центра должно быть выделено государственное предприятие "Украинская анимационная студия", в которую будут переданы авторские права на украинскую анимацию, принадлежащие сейчас центру. Сотрудники центра должны быть уведомлены о возможном увольнении", – говорится в публикации на странице Довженко-Центра.

В центре отметили, что новая организация, на баланс которой планируется передать "кинематографическое наследие Украины", представляет собой учреждение, которое с момента своего основания в 2011 году "не осуществляло никакой деятельности, не имеет штата, соответствующих компетенций, сайта".

"В приказе не упомянута киноархивная и музейная коллекция Довженко-Центра, которые являются частью государственного архивного и музейного фондов Украины и подпадают под действие отдельного законодательства, – подчеркнули в Довженко-Центре. – Передача коллекции национального киноархива с высокой репутацией в мире фейковому учреждению – удар по международному имиджу украинской власти, имеет признаки посягательства на национальную память и может считаться подрывом государственности и предательством национальных интересов".

Общественное отмечает, что обратилось за комментарием к представителям Госкино, но пока ответа не получило.