Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2022
 
Новости

В Госкино заявили о реорганизации Довженко-Центра. В институции намерения чиновников назвали посягательством на национальную память

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Довженко-Центре хранится более 10 тыс. наименований художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов
В Довженко-Центре хранится более 10 тыс. наименований художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов
Фото: Довженко-Центр : Dovzhenko Centre / Facebook

Украинское Госагенство по вопросам кино 5 августа издало приказ о реорганизации Довженко-Центра, который с 1994 года занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино. Об этом 17 августа сообщается на странице институции в Facebook.

Фотография приказа опубликована на сайте НВ. Комментируя приказ, в Довженко-Центре заявили, что речь идет о ликвидации институции.

"Согласно приказу Госкино, все фильмы из коллекции и имущество Довженко-Центра должны быть переданы государственному учреждению "Научный центр кинематографии Украины", основным видом деятельности которого является высшее образование. Из структуры центра должно быть выделено государственное предприятие "Украинская анимационная студия", в которую будут переданы авторские права на украинскую анимацию, принадлежащие сейчас центру. Сотрудники центра должны быть уведомлены о возможном увольнении", – говорится в публикации на странице Довженко-Центра.

В центре отметили, что новая организация, на баланс которой планируется передать "кинематографическое наследие Украины", представляет собой учреждение, которое с момента своего основания в 2011 году "не осуществляло никакой деятельности, не имеет штата, соответствующих компетенций, сайта".

"В приказе не упомянута киноархивная и музейная коллекция Довженко-Центра, которые являются частью государственного архивного и музейного фондов Украины и подпадают под действие отдельного законодательства, – подчеркнули в Довженко-Центре. – Передача коллекции национального киноархива с высокой репутацией в мире фейковому учреждению  удар по международному имиджу украинской власти, имеет признаки посягательства на национальную память и может считаться подрывом государственности и предательством национальных интересов".

Общественное отмечает, что обратилось за комментарием к представителям Госкино, но пока ответа не получило.

https://www.facebook.com/dovzhenko.centre/posts/pfbid02JVZSbVBha58Pg6azxJdE8cqHsuT1ac4XPC96wXZeG7RDmknKd3jGbGUKv1X42m4wl

Контекст:

В Довженко-Центре хранится более 10 тыс. наименований художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 тыс. архивных документов по истории украинского кино.

Для сохранения, развития и популяризации киноискусства на базе Довженко-Центра работают фильмофонд, киноархив и музей кино, медиатека, издательство, книжный магазин, киносценическое пространство "Сцена 6", кинолекторий и единственная в Украине кинокопировальная лаборатория с цельным пленочно-цифровым циклом.

Теги: кино, фильм, исследование, Госкино, законодательство, чиновники, работа, Довженко-Центр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи"
  Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи"
Дмитрий ГОРДОН
  Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины
  Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины
Алеся БАЦМАН
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Воин, который оставил работу за границей и вернулся защищать страну". Дискусар сообщил о смерти побратима
"Воин, который оставил работу за границей и вернулся защищать страну". Дискусар сообщил о смерти побратима
В Госкино заявили о реорганизации Довженко-Центра. В институции намерения чиновников назвали посягательством на национальную память
В Госкино заявили о реорганизации Довженко-Центра. В институции намерения чиновников назвали посягательством на национальную память
Лопес и Аффлек спустя месяц после регистрации брака пригласили гостей на свадебную вечеринку. СМИ рассказали, где и когда она состоится
Лопес и Аффлек спустя месяц после регистрации брака пригласили гостей на свадебную вечеринку. СМИ рассказали, где и когда она состоится
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом
"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом
"Всегда великолепна и сексуальна". 64-летняя Мадонна страстно поцеловала двух женщин перед камерой. Видео
"Всегда великолепна и сексуальна". 64-летняя Мадонна страстно поцеловала двух женщин перед камерой. Видео
"Красивое фото, милое". Каменских снялась в просторной рубашке
"Красивое фото, милое". Каменских снялась в просторной рубашке
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 