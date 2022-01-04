Госкино Украины в 2021 году не запретило ни одного российского фильма, показ трех разрешило

"В соответствии с требованиями законодательства Украины экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино в 2021 году просмотрела три фильма производства РФ, а именно: "Магические приключения Огонька" (2020), "Тайна Карлоса Кастанеды" (2018), "Ганзель, Гретель и агентство магии" (2021)", – сказано в ответе ведомства на запрос агентства.
На основании выводов членов комиссии все фильмы допущены для кинотеатрального и публично-коммерческого показов на территории Украины, на них выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрации.
В соответствии с законом "О кинематографии", в Украине запрещена трансляция фильмов, которые популяризуют или пропагандируют органы страны-агрессора, а также произведены страной-агрессором после 1 января 2014 года.
В январе 2016 года Кабинет Министров Украины уполномочил Госкино запрещать показ фильмов с участием актеров, признанных персонами нон грата в Украине.
В 2014–2018 годах Госкино запретило 778 фильмов и сериалов, большинство из них были произведены в РФ. Демонстрацию еще пяти фильмов ведомство запретило в 2019 году, среди них – "Восемь первых свиданий", одну из ролей в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. В 2020 году Госкино не запретило демонстрацию ни одного российского фильма.