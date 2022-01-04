Госкино Украины в 2021 году не запретило ни одного российского фильма, показ трех разрешило

"В соответствии с требованиями законодательства Украины экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино в 2021 году просмотрела три фильма производства РФ, а именно: "Магические приключения Огонька" (2020), "Тайна Карлоса Кастанеды" (2018), "Ганзель, Гретель и агентство магии" (2021)", – сказано в ответе ведомства на запрос агентства.

На основании выводов членов комиссии все фильмы допущены для кинотеатрального и публично-коммерческого показов на территории Украины, на них выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрации.