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Госкино Украины выдало в 2020 году прокатные удостоверения на 1702 фильма

В Государственном агентстве Украины по вопросам кино отметили, что в условиях карантина из-за COVID-19 прокатные удостоверения на фильмы выдаются в рабочем режиме.

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В 2019 году Госкино выдало документы на более чем 5,5 тыс. фильмов
В 2019 году Госкино выдало документы на более чем 5,5 тыс. фильмов
Фото: pixabay.com

В 2020 году по состоянию на 20 мая в Украине выданы удостоверения на право распространения и демонстрирования 1702 фильмов. Об этом на запрос УНН проинформировало Государственное агентство по вопросам кино.

В 2019 году, по данным Госкино, прокатные удостоверения получили 5513 фильмов.

На вопрос агентства, повлиял ли введенный из-за коронавирусной инфекции карантин на выдачу прокатных удостоверений, в ведомстве ответили, что эти документы "выдаются в рабочем режиме".

В 2018 году, по данным УНН, Госкино выдало прокатные удостоверения на 5368 фильмов.

Теги: кино, фильм, карантин, Государственное агентство по вопросам кино, Госкино
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