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Госкино в первом полугодии запретило для показа в Украине семь российских и украинских фильмов и сериалов

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Госкино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма
Госкино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма
Фото: depositphotos.com

Государственное агентство Украины по вопросам кино в течение первого полугодия 2021 года запретило показ на территории Украины семи украинских и российских фильмов и сериалов.

На это обратило внимание агентство "Интерфакс-Украина" 6 июля.

Речь идет о таких фильмах и сериалах:

  • "Ищите маму" (Россия, 2012 год);
  • "Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012–2013 годы);
  • "Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005 год);
  • "Не родись красивой" (Россия, 2005–2006 годы);
  • "Одноклассницы (Право на счастье)" (Россия, 2007 год);
  • "Офицерские жены" (Украина, 2015 год);
  • "Счастливого пути!" (Россия, 2008 год).

Госкино отменило госрегистрацию и признало недействительными удостоверения на право распространения и демонстрации этих продуктов из-за участия в фильмах граждан, которые внесены в список лиц, угрожающих безопасности Украины. Это актеры Юлия Глебова, Константин Кабанов и Роман Курцин, а также певец Денис Клявер.

Контекст:

В 2020 году Госкино не запретило демонстрацию в Украине ни одного российского фильма, разрешение на показ в кинотеатрах получила одна кинолента – "Обратная связь" режиссера Алексея Нужного.

В соответствии с законом "О кинематографии", в Украине запрещена трансляция фильмов, которые популяризуют или пропагандируют органы страны-агрессора, а также произведены страной-агрессором после 1 января 2014 года.

В январе 2016 года Кабинет Министров Украины уполномочил Госкино запрещать показ фильмов с участием актеров, признанных персонами нон грата в Украине.

В 2014–2018 годах Госкино запретило 778 фильмов и сериалов, большинство из них были произведены в РФ. Демонстрацию еще пяти фильмов ведомство запретило в 2019 году, среди них – "Восемь первых свиданий", одну из ролей в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, кино, Госкино, кинотеатр, Денис Клявер
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