Госкино в первом полугодии запретило для показа в Украине семь российских и украинских фильмов и сериалов

На это обратило внимание агентство "Интерфакс-Украина" 6 июля.

Речь идет о таких фильмах и сериалах:

"Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012–2013 годы);

Госкино отменило госрегистрацию и признало недействительными удостоверения на право распространения и демонстрации этих продуктов из-за участия в фильмах граждан, которые внесены в список лиц, угрожающих безопасности Украины. Это актеры Юлия Глебова, Константин Кабанов и Роман Курцин, а также певец Денис Клявер.

Контекст:

В 2020 году Госкино не запретило демонстрацию в Украине ни одного российского фильма, разрешение на показ в кинотеатрах получила одна кинолента – "Обратная связь" режиссера Алексея Нужного.

В соответствии с законом "О кинематографии", в Украине запрещена трансляция фильмов, которые популяризуют или пропагандируют органы страны-агрессора, а также произведены страной-агрессором после 1 января 2014 года.

В январе 2016 года Кабинет Министров Украины уполномочил Госкино запрещать показ фильмов с участием актеров, признанных персонами нон грата в Украине.

В 2014–2018 годах Госкино запретило 778 фильмов и сериалов, большинство из них были произведены в РФ. Демонстрацию еще пяти фильмов ведомство запретило в 2019 году, среди них – "Восемь первых свиданий", одну из ролей в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.