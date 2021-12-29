В Госкино заявили, что не имеют полномочий для отмены госфинансирования ЛГБТ-фильма "Мой юный принц"

Кинопроект "Мой юный принц" набрал самый высокий в своей категории балл и стал победителем 17-го конкурсного отбора. В октябре 2021 года решением Совета по государственной поддержке кинематографии было определено предоставить ООО "Риал Пикчерз" господдержку на производство фильма в размере 20 млн грн.

Согласно Конституции Украины, один из основных принципов государственной политики в сфере культуры – обеспечение свободы творчества, соблюдение равных прав и возможностей, основанное на принципах многообразия и равенства. Отмена решения комиссии о предоставлении кинопроекту "Мой юный принц" господдержки выходит за пределы полномочий агентства, отметили в Госкино.