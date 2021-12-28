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"Фильм о сегодняшних украинских реалиях". Реакция соцсетей на американскую ленту "Не смотри вверх"

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24 декабря на Netflix вышел американский сатирический научно-фантастический фильм "Не смотри вверх"
24 декабря на Netflix вышел американский сатирический научно-фантастический фильм "Не смотри вверх"
Фото: imdb.com

24 декабря на стриминговой платформе Netflix вышел американский сатирический научно-фантастический фильм "Не смотри вверх" с Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и Мерил Стрип. Фильм рассказывает о молодых ученых, которые узнают о приближении опасного астероида к Земле и пытаются предупредить человечество о неминуемой катастрофе, однако люди не спешат им верить. Фильм активно обсуждается в сети, "ГОРДОН" собрал самые интересные реакции.

"Есть два фильма о медийной и физической реальности. Один я терпеть не могу. Это Wag the Dog ("Плутовство"/"Хвост виляет собакой"). Он об ИПСО и стратегических коммуникациях. Это очень гротескная сатира, но многие принимают его за реальность. А второй мне очень понравился. Это Don't Look Up ("Не смотри вверх", и он похож на очень гротескную сатиру. Но реалистичен до невозможности. Причем для Украины, может быть, больше, чем для США", – написал журналист Виктор Трегубов.

Он добавил, что, по его мнению, глава администрации президента США в фильме "выглядит как [глава Офиса президента Украины Андрей] Ермак, говорит, как Ермак, ведет себя, как Ермак".

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/4895227857164043

"Зачем вообще снимать какие-то другие фильмы, если можно взять In the Loop, Veep, Death to 2020 и смешать их с "Армагеддоном"? Don’t Look Up – просто отлично, 10 из 10. Не очень реалистично, правда, получилась линия, где администрацию президента США возглавляет ее сын, а NASA – бывший анестезиолог и ее же спонсор. Такого точно не может быть. Это как если бы Офис президента в какой-то стране возглавил, например, кинопродюсер, а Службу безопасности, ну, скажем, друг детства главы государства. Вообще бред же", – подчеркнул бывший журналист "BBC News Україна" Вячеслав Шрамович.

https://www.facebook.com/viacheslav.shramovich/posts/10159583409454265

"Наконец-то посмотрел блестящее кино – "Не смотрите наверх"("Don't look up") – тонкое, умное, злое, смешное. Я уж думал, таких фильмов больше нет, одна "Матрица" осталась", – прокомментировал ленту российский музыкант Андрей Макаревич.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/5544011632282301

"Посмотрела 1.16 из двух с лишним часов Don’t Look Up и должна сказать, что пока это самый страшный из всех фильмов ужасов, которые я видела в жизни", – отметила журналист Слава Швец.

https://www.facebook.com/shvetsslava/posts/10159655390827641

"Фильм Don't look up ("Не смотри вверх") – лютая гротескная сатира, и советую воспринимать его как фильм о сегодняшних украинских реалиях: в условиях апокалиптической внешней угрозы президента волнует только рейтинг, медийщики озабочены только телевизионным трафиком, социум выпускает пар во всевозможные бессмыслицы, интересуется ругательствами в соцсетях, а те, кто предупреждают об опасности, воспринимаются как маргиналы или идиоты", – написал президент "Фонда культурных инициатив ArtHuss" Константин Кожемяка.

Он добавил, что даже актера в роли главы президентской администрации подобрали "с рожей и скотским поведением, как у Ермака". 

https://www.facebook.com/kozemyaka/posts/4759682467452738

"Первую часть было очень тяжело смотреть – я убегала от монитора, останавливалась и подлечивалась "Теорией большого взрыва" (иронично!), потому что это мой слишком страшный и реалистичный кошмар. В конечном счете, мораль фильма – будьте среди любимых, и меня это развозит в сопли", – отреагировала на ленту основатель и генеральный директор школы игровых сценаристов Narratorika Мария Кочакова.

https://www.facebook.com/maria.kochakova/posts/2291138811026457

"Российский Don't look up: ученого, открывшего летящую на нас комету, сажают на 15 лет. [Глава "Роскосмоса" Дмитрий] Рогозин выбивает для "Роскосмоса" увеличение бюджета на 2035 год, хотя комета упадет на нас уже в этом. [Президент РФ Владимир] Путин ставит ультиматум Поясу Койпера (область Солнечной системы от орбиты Нептуна до расстояния около 55 астрономических единиц от Солнца. – "ГОРДОН") с требованием увеличить подлетное время кометы до Москвы, в противном случае обещая захватить Марс. Минюст вносит комету в реестр нежелательных", – шутит пресс-секретарь российского бизнесмена Михаила Ходорковского Максим Дбар.

https://www.facebook.com/maxim.dbar/posts/6792003814175046

Заместитель главного редактора еженедельника "Бульвар Гордона" фильм "Не смотри вверх" раскритиковала.

"Что получилось у создателей Don't Look Up, так это сделать свой апокалипсис настолько банальным, поверхностным, бравурным, обязательным, тягомотным, заурядным, предсказуемым, местами до тошноты, что уже минут через 15 вообще все равно, что в итоге произойдет с этим всем и этими всеми", – написала она. 

https://www.facebook.com/piatetskaya/posts/6819857764720910

"Этот фильм – коллективный манифест против популизма и манипуляций, против подмены реалий эффективной медийной картинкой. И эта искренность выстреливает через экран и цепляет. Но манифест не грубый, а хорошо сделанный. Голливуд умеет нащупать границу между искренностью и эффективностью подачи", – прокомментировала директор по корпоративным коммуникациям Ярина Ключковская.

https://www.facebook.com/yarynakl/posts/10160467922167699

"Кто-нибудь, срочно снимите фильм "Не смотри вниз"! Нет больше сил все это читать", – шутит журналист "Цензон.НЕТ" Евгений Кузьменко.

https://www.facebook.com/yevheni.kuzmenko/posts/4561372597249724

"Я лично увидел аллегорию на атеизм, который не хочет видеть бога. Люди "не смотрят вверх" потому, что так удобнее, выгоднее, комфортнее. Мир этот призывает устами героини Мерил Стрип "смотреть только вперед", – написал заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

https://www.facebook.com/yevstr/posts/4675412242507023

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: кино, фильм, Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип, Дженнифер Лоуренс
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