Довженко-центр получил 7,6 млн грн госфинансирования

28 мая в центре заявили, что с начала 2020 года он не получил планируемого государственного финансирования и у него наступил период неплатежеспособности. Задолженность госбюджета перед центром по зарплате составляет более 2 млн грн. Центр имеет более 1 млн грн невыполненных кредитных обязательств. При отсутствии оборотных средств он не может выплатить предусмотренные законом налоги и сборы за первый квартал 2020 года.

10 июня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил подготовить документы в Минфин о выделении 8,6 млн грн Довженко-Центру. 3 июля в Министерстве финансов Украины подписали паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования Национального центра Александра Довженко.