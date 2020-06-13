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Ткаченко поручил подготовить документы в Минфин для выделения средств Довженко-Центру

Для Национального центра Александра Довженко и его сотрудников встал вопрос выживания, для украинской культуры – сохранения наследия прошлого и защиты будущего, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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Ткаченко: Из-за кризиса пандемии и полной остановке деятельности центра доходы от аренды упали на 15 20%
Ткаченко: Из-за кризиса пандемии и полной остановке деятельности центра доходы от аренды упали на 15–20%
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поручил подготовить документы в Министерство финансов о выделении 8,6 млн грн Национальному  центру Александра Довженко. Об этом Ткаченко написал на своей странице в Facebook.

"С одной стороны, сумма базируется на планах центра за 2019 год, а с другой – из-за кризиса пандемии и полной остановки его деятельности доходы от аренды упали на 15–20%. Для центра и его сотрудников встал вопрос выживания, для украинской культуры – сохранения наследия прошлого и защиты будущего. Мы не можем быть в стороне", – заявил Ткаченко.

Он добавил, что паспорт бюджетной программы уже готовится и он будет согласован.

"Как только получим деньги от Минфина, перейдем к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса", – отметил министр.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3124591237608457&id=100001728355058

В Министерстве культуры и информационной политики 10 июня на запрос Общественного сообщили, что "настойчиво работают" над решением проблемы с финансированием центра, где сотрудникам до сих пор не платят заработную плату.

"В связи с секвестром государственного бюджета из-за введения ограничительных мер, инициированных правительством в ответ на распространение коронавирусной инфекции COVID-19, некоторые показатели центра и его финансового состояния ухудшились. Сейчас МКИП активно сотрудничает с Министерством финансов Украины для того, чтобы обеспечить центр должным финансированием из государственного бюджета, что будет способствовать восстановлению полноценной деятельности учреждения. в ближайшее время Минфину будет отправлен доработанный паспорт бюджетной программы 3806030 "Государственная поддержка кинематографии", – сообщили в Минкульте.

Министерство культуры призвало участников процесса к конструктивному диалогу и сотрудничеству, чтобы "как можно быстрее восстановить государственное финансирование важной культурной институции и прежде всего погасить задолженность по заработной плате перед ее работниками".

Генеральный директор Иван Козленко еще не ушел с должности после того, как заявил об этом намерении.

"Написал заявление, но не могу решать сам, уйти или остаться. Заявление должны одобрить, жду решения, но пока никаких сообщений не было", – сообщил Козленко.

По его словам, 10 июня должно состояться совещание с участием Министерства культуры, нового министра Александра Ткаченко и бывшей и.о. министра культуры Светланы Фоменко. На совещании должны разобрать причины недофинансирования, кто должен нести за них ответственность и решить вопрос финансирования Центра Довженко.

Козленко добавил, что сейчас центр работает в обычном режиме, но до сих пор без выплат.

28 мая центр заявил, что с начала 2020 года он не получил планируемого государственного финансирования и у него наступил период неплатежеспособности. Задолженность госбюджета перед центром по зарплате составляет более 2 млн грн. Центр имеет более 1 млн грн невыполненных кредитных обязательств. При отсутствии оборотных средств он не может выплатить предусмотренные законом налоги и сборы за первый квартал 2020 года, сообщал Козленко.

Теги: Украина, Министерство финансов, доходы, Александр Ткаченко, министерство культуры, деятельность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, Довженко-Центр
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