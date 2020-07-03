Финансирование Довженко-Центра восстановлено – Ткаченко

Министерство финансов Украины подписало паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования Национального центра Александра Довженко, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В Министерстве финансов Украины подписали паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования Национального центра Александра Довженко. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

"Бюджет на финансирование Довженко-центра есть. Только сегодня Минфин подписал паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования. Сумма, которую получит центр – 7,6 млн грн. То есть, мы полностью выделяем финансирование за все 10 месяцев вынужденного "простоя", как следствие карантина", – сообщил министр.

По его словам, деньги начнут поступать в течение одного – двух дней.

"Сразу же подписал соответствующие приказы от нашего министерства относительно распределения средств на Минфин, Госкино и Госказначейство", – добавил Ткаченко.

Он отметил, что будет восстановлена деятельность центра в обычном режиме и сотрудники смогут вернутся на рабочие места.

10 июня Ткаченко поручил подготовить документы в Минфин о выделении 8,6 млн грн центру.