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Глава Госкино ответила директору Довженко-Центра по поводу финансирования

Глава Госагентства по вопросам кино Марина Кудерчук заявила, что по поводу финансирования Национальный центр Александра Довженко должен обращаться в Министерство культуры, а Госкино никакого отношения к центру не имеет.

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Кудерчук: По поводу финансирования Довженко-Центр должен обращаться в Министерство культуры
Кудерчук: По поводу финансирования Довженко-Центр должен обращаться в Министерство культуры
Фото: Марина Кудерчук / Facebook

В Госкино отреагировали на обвинения директора Довженко-Центра Ивана Козленко в создании финансовых проблем. Глава агентства по вопросам кино Марина Кудерчук заявила в комментарии "Радіо Свобода", что вопрос финансирования находится в компетенции Министерства культуры.

"Я рекомендую ставить вопрос Министерству культуры. Это [Довженко-Центр] заведение Министерства культуры, не наше заведение. Мы только в рамках нашей программы господдержки кинематографа даем сумму денег. В этом году в связи с секвестром бюджета мы подали для всех сокращенные суммы", – сказала Кудерчук.

Она отметила, что с Козленко не знакома, ее приглашение познакомиться он проигнорировал.

"Контакты с Центром Довженко у нас только в рамках направления писем друг другу", – подчеркнула руководитель Госкино.

Директор Довженко-Центра Козленко 28 мая написал в Facebook, что Марина Кудерчук инициировала сокращение государственного финансирования центра с 8,6 млн, предусмотренных Верховной Радой, до 3,4 млн грн.

Козленко подчеркнул, что госбюджет должен центру более 2 млн грн, также у центра накопилось более 1 млн грн невыполненных кредитных обязательств.

Теги: Госкино, Марина Кудерчук, Иван Козленко, Довженко-Центр
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