В Минкульте прокомментировали решение Госкино о ликвидации Довженко-Центра

Свой комментарий Минкульт оставил под соответствующим постом на странице Довженко-Центра.

"Министерство выступает против пренебрежения и ликвидации кинонаследия, поэтому подобное заявление неожиданно и для нас. Также следует отметить, что Госкино не подчиняется МКИП, а координируется Кабинетом Министров Украины", – говорится в комментарии.

Контекст:

В Довженко-Центре хранится более 10 тыс. наименований художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 тыс. архивных документов по истории украинского кино.

Для сохранения, развития и популяризации киноискусства на базе Довженко-Центра работают фильмофонд, киноархив и музей кино, медиатека, издательство, книжный магазин, киносценическое пространство "Сцена 6", кинолекторий и единственная в Украине кинокопировальная лаборатория с цельным пленочно-цифровым циклом.

5 августа Госкино издало приказ о реструктуризации Довженко-Центра. 17 августа институция заявила, что речь идет фактически о ликвидации и назвала это "ударом по международному имиджу украинской власти и посягательством на национальную память".

Общественное обратилось за комментарием к представителям Госкино, но ответа по состоянию на 17 августа не получило.