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17 августа, 2022
 
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В Минкульте прокомментировали решение Госкино о ликвидации Довженко-Центра

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На базе Довженко-Центра работают фильмофонд, киноархив и музей кино
На базе Довженко-Центра работают фильмофонд, киноархив и музей кино
Фото: Довженко-Центр : Dovzhenko Centre / Facebook

Министерство культуры и информационной политики Украины 17 августа отреагировало на заявление Довженко-Центра, который с 1994 года занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино, об угрозе его ликвидации по приказу украинского Госагентства по вопросам кино.

Свой комментарий Минкульт оставил под соответствующим постом на странице Довженко-Центра.

"Министерство выступает против пренебрежения и ликвидации кинонаследия, поэтому подобное заявление неожиданно и для нас. Также следует отметить, что Госкино не подчиняется МКИП, а координируется Кабинетом Министров Украины", – говорится в комментарии.

Контекст:

В Довженко-Центре хранится более 10 тыс. наименований художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 тыс. архивных документов по истории украинского кино.

Для сохранения, развития и популяризации киноискусства на базе Довженко-Центра работают фильмофонд, киноархив и музей кино, медиатека, издательство, книжный магазин, киносценическое пространство "Сцена 6", кинолекторий и единственная в Украине кинокопировальная лаборатория с цельным пленочно-цифровым циклом.

5 августа Госкино издало приказ о реструктуризации Довженко-Центра. 17 августа институция заявила, что речь идет фактически о ликвидации и назвала это "ударом по международному имиджу украинской власти и посягательством на национальную память".

Общественное обратилось за комментарием к представителям Госкино, но ответа по состоянию на 17 августа не получило.

Теги: кино, фильм, Госкино, министерство культуры, Довженко-Центр, Министерство культуры и информационной политики
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