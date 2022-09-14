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КУЛЬТУРА

Петиция об отмене реорганизации Довженко-Центра набрала необходимое количество голосов

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Довженко-Центр требует отменить решение Госкино о его реорганизации
Довженко-Центр требует отменить решение Госкино о его реорганизации
Фото: Довженко-Центр : Dovzhenko Centre / Facebook

Петиция, опубликованная на сайте Кабмина, об отмене реорганизации Довженко-Центра набрала более 25 тыс. голосов.

Автор петиции – Елизавета Мамона, подписи начали собирать 17 августа – в день, когда стало известно о планах по реорганизации, которую в самом центре считают фактической ликвидацией.

Мамона подробно описывает, что изменится для Довженко-Центра согласно приказу Госкино о его реорганизации. В частности, что все фильмы из коллекции и имущество центра должны быть переданы Научному центру кинематографии Украины, основным видом деятельности которого является "высшее образование" и который является правопреемником "Научного центра развития туризма".

По словам автора петиции, этот центр является "спящим" учреждением, которое с момента своего основания в 2011 году не осуществляло никакой деятельности, не имеет штата, соответствующих компетенций, сайта и так далее.

"Передача коллекции национального киноархива с высокой репутацией в мире в фейковое учреждение – огромный удар нашему культурному наследию и по международному имиджу украинской власти, особенно во время войны, когда Украина в крови борется за собственную идентичность", – отмечает Мамона.

В Довженко-Центре, комментируя петицию, сообщили, что их требования остаются прежними:

  • отменить приказ Госкино о реорганизации центра;
  • признать Довженко-Центр Государственным фондом фильмов и привести в соответствие нормативно-правовую базу, определенную ст. 17 "Закона о кинематографии";
  • предоставить Довженко-Центру статус "национального";
  • рассмотреть изменение организационно-правовой формы с госпредприятия на государственное некоммерческое предприятие (non-profit enterprise), действующее в гуманитарной сфере.
https://www.facebook.com/dovzhenko.centre/posts/pfbid0ux7TKwPFZ63EMhVX3xrpyaQ2DCvWztgFuvgBrSF8RbYuWk9LJjbvxAfEVYDjoCVhl

Контекст:

Госкино издало приказ о реструктуризации Довженко-Центра 5 августа. 17 августа Довженко-Центр заявил, что речь идет фактически о ликвидации, и назвал это "ударом по международному имиджу украинской власти и посягательством на национальную память".

17 августа в Госкино объяснили, что из структуры центра выделят госпредприятие "Українська анімаційна студія" и заберут у него полномочия по архивированию фильмов – их передадут Научному центру кинематографии Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, кино, культура, петиция, Госкино, Довженко-Центр
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