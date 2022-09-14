Петиция об отмене реорганизации Довженко-Центра набрала необходимое количество голосов

Автор петиции – Елизавета Мамона, подписи начали собирать 17 августа – в день, когда стало известно о планах по реорганизации, которую в самом центре считают фактической ликвидацией.

Мамона подробно описывает, что изменится для Довженко-Центра согласно приказу Госкино о его реорганизации. В частности, что все фильмы из коллекции и имущество центра должны быть переданы Научному центру кинематографии Украины, основным видом деятельности которого является "высшее образование" и который является правопреемником "Научного центра развития туризма".

По словам автора петиции, этот центр является "спящим" учреждением, которое с момента своего основания в 2011 году не осуществляло никакой деятельности, не имеет штата, соответствующих компетенций, сайта и так далее.

"Передача коллекции национального киноархива с высокой репутацией в мире в фейковое учреждение – огромный удар нашему культурному наследию и по международному имиджу украинской власти, особенно во время войны, когда Украина в крови борется за собственную идентичность", – отмечает Мамона.

В Довженко-Центре, комментируя петицию, сообщили, что их требования остаются прежними:

отменить приказ Госкино о реорганизации центра;

признать Довженко-Центр Государственным фондом фильмов и привести в соответствие нормативно-правовую базу, определенную ст. 17 "Закона о кинематографии";

предоставить Довженко-Центру статус "национального";

рассмотреть изменение организационно-правовой формы с госпредприятия на государственное некоммерческое предприятие (non-profit enterprise), действующее в гуманитарной сфере.