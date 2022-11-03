Новая глава Довженко-Центра никогда не работала в сфере кино, но занималась бухгалтерией, собаками и гипнозом – "Слідство.Інфо"

Каждан 45 лет, она родилась 23 ноября 1976 года. У женщины есть сестра Янина Каждан и мать Валентина, родившаяся в Ставропольском крае РФ. Никакой недвижимости и автомобилей на Юлию не зарегистрировано, но зарегистрировано несколько разных компаний.

В июне 2013 года Каждан вместе с Еленой Приходько основала общество с ограниченной ответственностью "Кинологический центр Эрсте Хунд". Центр находится в селе Новое (Киево-Святошинский район). Как отвечают журналисты, центр не слишком активен в соцсетях, поэтому составить полную картину о его деятельности сложно. На странице центра Facebook указано лишь, что кинологическое предприятие предоставляет услуги отеля для животных, дрессуры собак и услуги зоопсихолога. Каждан и по сей день является его совладелицей и руководителем.

В соцсетях журналисты нашли страницы "Каждан Гипноз", посвященные гипнотерапии и психологии. Записаться на сеансы гипноза можно через мессенджеры, связанные с номером мобильного телефона. В специальном приложении, которое позволяет идентифицировать абонента, номер со страницы "Гипноз Каждан" подписан как "Кинологический Центр Эрсте Хунд". Это подтверждает, что кинолог Юлия Каждан также может быть и гипнотерапевтом.

На странице в Instagram новая глава Довженко-Центра позиционирует себя как специалиста по работе с эмоциями и обещает "глубокую проработку вашей проблемы". Она также называет себя "кризисным психологом" (на сайте Госкино женщину назвали "кризисным менеджером"). Первую публикацию в этом профиле Юлия сделала 14 июля 2021 года.

Под постом-знакомством Каждан представляет себя как дипломированного специалиста в области лабораторной диагностики и клинической паразитологии, а также сертифицированного гипнотерапевта. Ниже она перечисляет пройденные курсы для подтверждения квалификации и утверждает, что за последние три года изучила все подходы в современной гипнотерапии.

Скриншо: gipnoz.kazhdan / Instagram

Также журналисты выяснили, что в 2005 году Юлия Каждан стала основательницей ООО "Юридическая фирма "Каждан и партнеры", специализирующейся на деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита. С момента создания и до осени 2012-го Каждан была владелицей и руководителем компании. После этого фирму переписали на жителя города Мукачево Закарпатской области Вилмоша Деме, который остается владельцем и руководителем по сей день. В 2007–2011 годах компания декларировала многомиллионную выручку: от около 9 до 19 млн грн.

Эта фирма фигурирует в уголовном производстве от 29 мая 2015 года по злоупотреблению властью или служебным положением. Судя по судебному определению, следователи получили доступ к документам о движении средств компании с 1 января 2012 года по 15 января 2016 года. По крайней мере, в течение 2012 года (до сентября) Каждан оставалась владелицей фирмы.

Вместе с сестрой Яниной Каждан Юлия стала соучредителем ООО "Консалтинговая компания "Гликберг и партнеры", созданной ими в ноябре 2011 года. На момент создания и несколько лет после этого фирма была зарегистрирована в том же здании, что и "Юридическая фирма "Каждан и партнеры", но в другом офисе.

В 2014 году владельцем и руководителем фирмы стал Косенко Михаил Петрович. Также изменилось и место регистрации. По данным YouControl, в 2013 году у фирмы было до 24 млн грн выручки.

9 апреля 2014 года следователь по управлению финансовыми расследованиями пытался через суд получить доступ к бухгалтерским документам "Консалтинговой компании "Гликберг и партнеры" по делу об уклонении от уплаты налогов. Но судья ему отказал. На тот момент владелицами фирмы были сестры Каждан. Вскоре владельцем стал упомянутый Косенко.

На сегодняшний день Каждан является владелицей и руководителем частного предприятия "Джулия-К", которое она основала в 1999 году. Компания также специализируется на деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита.

Журналисты позвонили Каждан с просьбой прокомментировать ее назначение. Женщина сняла трубку, подтвердила, что это она, но сказала, что не может сейчас говорить, и попросила перезвонить в конце рабочего дня.

В то же время другая журналистка позвонила по тому же номеру телефона и сказала, что хочет записаться на консультацию по гипнотерапии. Каждан уделила потенциальной клиентке 12 минут и подробно рассказала о методах, используемых ею в своей практике.