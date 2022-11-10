В Довженко-Центр пришли с обысками полиция и СБУ

"В здании Довженко-Центра проводятся следственные действия. Полиция и прокуратура проводят обыски. Ищут документы, связанные с застройщиком. СБУ тоже здесь", – говорится в сообщении.

Также в центре заявили, что СБУ изъяла печать, что не было предусмотрено определением, без объяснений.

В комментарии "Украинской правде" отстраненная директор Довженко-Центра Елена Гончарук заявила, что происходит силовой захват предприятия.

"Сейчас в здании около 20 человек из полиции и СБУ. Формальный повод для обысков – установление связей бывшего директора Довженко-Центра Ивана Козленко с застройщиком. Также полиция интересовалась, где новая исполняющая обязанности директора. Журналистов не пускают", – отметила Гончарук.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила изданию, что сотрудники прокуратуры, полиции и Службы безопасности Украины проводят обыск в помещении Довженко-Центра на основании определения следственного судьи.

"Следственные действия происходят на законных основаниях в рамках уголовного производства, которое расследуется по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить в настоящее время, учитывая, что следственные действия продолжаются", – сказала Максимец.

В пресс-службе СБУ также подтвердили следственные действия и отметили, что одному из бывших должностных лиц центра готовится сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.