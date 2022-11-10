В Довженко-Центр пришли с обысками полиция и СБУ

"В здании Довженко-Центра проводятся следственные действия. Полиция и прокуратура проводят обыски. Ищут документы, связанные с застройщиком. СБУ тоже здесь", – говорится в сообщении.
Также в центре заявили, что СБУ изъяла печать, что не было предусмотрено определением, без объяснений.
В комментарии "Украинской правде" отстраненная директор Довженко-Центра Елена Гончарук заявила, что происходит силовой захват предприятия.
"Сейчас в здании около 20 человек из полиции и СБУ. Формальный повод для обысков – установление связей бывшего директора Довженко-Центра Ивана Козленко с застройщиком. Также полиция интересовалась, где новая исполняющая обязанности директора. Журналистов не пускают", – отметила Гончарук.
Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила изданию, что сотрудники прокуратуры, полиции и Службы безопасности Украины проводят обыск в помещении Довженко-Центра на основании определения следственного судьи.
"Следственные действия происходят на законных основаниях в рамках уголовного производства, которое расследуется по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить в настоящее время, учитывая, что следственные действия продолжаются", – сказала Максимец.
В пресс-службе СБУ также подтвердили следственные действия и отметили, что одному из бывших должностных лиц центра готовится сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.
Госкино издало приказ о реструктуризации Довженко-Центра 5 августа. 17 августа Довженко-Центр заявил, что речь идет фактически о ликвидации, и назвал это "ударом по международному имиджу украинской власти и посягательством на национальную память".
17 августа в Госкино объяснили, что Национальный центр Александра Довженко не будет ликвидирован, но реорганизация предусматривает сокращение его функций: из структуры центра выделят госпредприятие "Українська анімаційна студія" и заберут у него полномочия по архивированию фильмов – их передадут Научному центру кинематографии Украины.
Через четыре дня после того, как Довженко-Центр подал иск в суд на Госкино с требованием признать незаконной реорганизацию центра, главу центра Елену Гончарук отстранили. Как отметило "Слідство.Інфо", она публично выступала против реорганизации центра.
Вместо Гончарук назначили Юлию Каждан. Журналисты проанализировали ее биографию и выяснили, что она никогда не работала в сфере кино, а занималась бухгалтерией, собаками и гипнотерапией. Коллектив Довженко-Центра 8 ноября не пустил ее в помещение.