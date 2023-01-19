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Министр обороны Литвы: Членство в НАТО будет гарантией безопасности для Украины

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Арвидас Анушаускас: Система гарантий безопасности для Украины должна быть адекватна ситуации
Арвидас Анушаускас: Система гарантий безопасности для Украины должна быть адекватна ситуации
Фото: EPA

Система гарантий безопасности для Украины должна включать членство Украины в НАТО и ЕС. Об этом в интервью изданию Guildhall, опубликованном 19 января, заявил министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас.

Анушаускас отметил, что до вторжения РФ в Украину в Европе ошибочно оценивали, что из себя представляет российская угроза. Сейчас такое понимание есть, и оно должно перейти в реальные действия, подчеркнул он.

"Система гарантий безопасности для Украины должна быть адекватна ситуации. Я думаю, что одна из составляющих – это членство Украины в НАТО, может быть, даже раньше членства в ЕС", — заявил министр.

По его словам, в систему гарантий также должно входить наличие стратегических отношений с США и Великобританией в экономическом и военном плане, выраженное, в частности, в присутствии военных подразделений союзников на территории Украины.

"Объясню на примере Литвы. У нас есть передовые силы НАТО, участвует шесть государств НАТО, но всегда находятся на постоянной основе два батальона вооруженных сил США. Кто-то скажет, что это символически, но все и основывается на такой якобы символике – ни одна страна не оставит своих граждан и солдат на растерзание агрессора. Мы все знаем, что в случае чего за нами будут наши союзники, немцы, кстати, в том числе", – сказал Анушаускас.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – отметил министр в интервью ВВС, опубликованном 13 января 2023 года.

Теги: НАТО, Литва, война России против Украины, Евросоюз, войска, Арвидас Анушаускас
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