Министр обороны Литвы: Членство в НАТО будет гарантией безопасности для Украины

Анушаускас отметил, что до вторжения РФ в Украину в Европе ошибочно оценивали, что из себя представляет российская угроза. Сейчас такое понимание есть, и оно должно перейти в реальные действия, подчеркнул он.

"Система гарантий безопасности для Украины должна быть адекватна ситуации. Я думаю, что одна из составляющих – это членство Украины в НАТО, может быть, даже раньше членства в ЕС", — заявил министр.

По его словам, в систему гарантий также должно входить наличие стратегических отношений с США и Великобританией в экономическом и военном плане, выраженное, в частности, в присутствии военных подразделений союзников на территории Украины.

"Объясню на примере Литвы. У нас есть передовые силы НАТО, участвует шесть государств НАТО, но всегда находятся на постоянной основе два батальона вооруженных сил США. Кто-то скажет, что это символически, но все и основывается на такой якобы символике – ни одна страна не оставит своих граждан и солдат на растерзание агрессора. Мы все знаем, что в случае чего за нами будут наши союзники, немцы, кстати, в том числе", – сказал Анушаускас.