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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литва передаст Украине партию зенитных орудий и два вертолета Ми-8 – министр обороны

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Анушаускас: Сегодня у меня хорошие новости от Литвы для Украины
Анушаускас: Сегодня у меня хорошие новости от Литвы для Украины
Фото: ЕРА

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 19 января объявил о предоставлении Украине нового пакета оборонной помощи.

Об этом он написал в Twitter. 

"Сегодня у меня хорошие новости от Литвы для Украины. Новый литовский пакет летальной поддержки Украины состоит из десятков зенитных орудий L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8", – заявил он. 

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.

В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

Теги: Украина, Литва, военная техника, вертолет, военная помощь, война России против Украины, Арвидас Анушаускас
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