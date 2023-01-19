Литва передаст Украине партию зенитных орудий и два вертолета Ми-8 – министр обороны

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня у меня хорошие новости от Литвы для Украины. Новый литовский пакет летальной поддержки Украины состоит из десятков зенитных орудий L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8", – заявил он.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.

В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.