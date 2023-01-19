Литва передаст Украине партию зенитных орудий и два вертолета Ми-8 – министр обороны

Об этом он написал в Twitter.
"Сегодня у меня хорошие новости от Литвы для Украины. Новый литовский пакет летальной поддержки Украины состоит из десятков зенитных орудий L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8", – заявил он.
I have some good news today from * to * . Lithuanian new lethal support package for * consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of * upcoming support package is approximately 125 million euros.— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 19, 2023
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.
В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.