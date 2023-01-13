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Польша и Литва требуют ядерных ограничений в 10-м пакете санкций против России – СМИ

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Новые санкции против РФ хотят принять до 24 февраля
Новые санкции против РФ хотят принять до 24 февраля
Фото: depositphotos.com

Польша и Литва хотят, чтобы Европейский союз ввел ограничения в отношении российского ядерного сектора в рамках новых санкций против Москвы и Минска. Об этом агентству Reuters заявили 13 января высокопоставленные дипломаты двух стран ЕС на условиях анонимности.

Речь о том, чтобы внести "Росатом" и/или его руководство в "черный список" в качестве первого шага, который затем должен привести к свертыванию сотрудничества в ЕС с российской атомной отраслью.

Польша и Литва также хотят предложить блоку запретить больше СМИ с российской пропагандой и исключить больше российских банков из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT, заявили дипломаты.

По словам источников, 10-й пакет санкций ЕС должен быть готов к первой годовщине вторжения – 24 февраля.

Они также хотят новых санкций против Беларуси, поскольку лазейки в ограничениях позволяли ей обходить европейские санкции против Москвы в торговле товарами.

Дипломаты добавили, что они попытаются снова положить конец торговле алмазами Бельгии с Россией посредством новых санкций ЕС и расширить запрет на торговлю товарами, которые могут быть использованы в военных целях.

Контекст:

Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военно-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Украина, Беларусь, Польша, Литва, санкции, Еврокомиссия, Бельгия, пропаганда, запрет, вторжение, SWIFT, Росатом, Европейский союз, Европа, война России против Украины, черный список, дипломаты, алмаз, ЕС
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