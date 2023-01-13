Польша и Литва требуют ядерных ограничений в 10-м пакете санкций против России – СМИ

Речь о том, чтобы внести "Росатом" и/или его руководство в "черный список" в качестве первого шага, который затем должен привести к свертыванию сотрудничества в ЕС с российской атомной отраслью.
Польша и Литва также хотят предложить блоку запретить больше СМИ с российской пропагандой и исключить больше российских банков из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT, заявили дипломаты.
По словам источников, 10-й пакет санкций ЕС должен быть готов к первой годовщине вторжения – 24 февраля.
Они также хотят новых санкций против Беларуси, поскольку лазейки в ограничениях позволяли ей обходить европейские санкции против Москвы в торговле товарами.
Дипломаты добавили, что они попытаются снова положить конец торговле алмазами Бельгии с Россией посредством новых санкций ЕС и расширить запрет на торговлю товарами, которые могут быть использованы в военных целях.
Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военно-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.