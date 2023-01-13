Польша и Литва требуют ядерных ограничений в 10-м пакете санкций против России – СМИ

Речь о том, чтобы внести "Росатом" и/или его руководство в "черный список" в качестве первого шага, который затем должен привести к свертыванию сотрудничества в ЕС с российской атомной отраслью.

Польша и Литва также хотят предложить блоку запретить больше СМИ с российской пропагандой и исключить больше российских банков из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT, заявили дипломаты.

По словам источников, 10-й пакет санкций ЕС должен быть готов к первой годовщине вторжения – 24 февраля.

Они также хотят новых санкций против Беларуси, поскольку лазейки в ограничениях позволяли ей обходить европейские санкции против Москвы в торговле товарами.

Дипломаты добавили, что они попытаются снова положить конец торговле алмазами Бельгии с Россией посредством новых санкций ЕС и расширить запрет на торговлю товарами, которые могут быть использованы в военных целях.