В США обсуждают новые санкции против российской нефтяной промышленности – The Wall Street Journal

Доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13% – IEA Фото: depositphotos.com

В частности, США и страны ЕС хотят установить два "ценовых потолка" на нефтепродукты. Одну цену установят для дорогостоящих нефтепродуктов, другую – для дешевых. По данным издания, чиновники министерства финансов США проводят встречи в Европе и обсуждают детали предстоящих ограничительных мер.

Санкции должны вступить в силу 5 февраля.

Как и в случае ограничения цен на российскую нефть, новые санкции в отношении нефтепродуктов будут применяться к компаниям стран ЕС, G7 и Австралии, которые финансируют, страхуют или перевозят морские грузы российской продукции.

О планах вести ограничения с 5 февраля сообщал также официальный представитель ЕС агентству Reuters. Как отметило Reuters, ограничения вводят, чтобы еще больше сократить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее возможность финансировать вторжение в Украину.

5 декабря коалиция стран G7 и ЕС уже ввели потолок цен на сырую нефть из РФ в размере $60 за баррель. Мера призвана ограничить доходы, "которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине".

Кроме того, ЕС собирается пересмотреть предельный уровень цен на сырую нефть в середине января. Некоторые страны хотят снизить верхний предел еще на 5%, сообщало Bloomberg.