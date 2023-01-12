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В США обсуждают новые санкции против российской нефтяной промышленности – The Wall Street Journal

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Доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13% IEA
Доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13% – IEA
Фото: depositphotos.com

США и их союзники готовят новый пакет санкций против российской нефтяной промышленности. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, опубликованном 11 января.

В частности, США и страны ЕС хотят установить два "ценовых потолка" на нефтепродукты. Одну цену установят для дорогостоящих нефтепродуктов, другую – для дешевых. По данным издания, чиновники министерства финансов США проводят встречи в Европе и обсуждают детали предстоящих ограничительных мер. 

Санкции должны вступить в силу 5 февраля.

Как и в случае ограничения цен на российскую нефть, новые санкции в отношении нефтепродуктов будут применяться к компаниям стран ЕС, G7 и Австралии, которые финансируют, страхуют или перевозят морские грузы российской продукции. 

О планах вести ограничения с 5 февраля сообщал также официальный представитель ЕС агентству Reuters. Как отметило Reuters, ограничения вводят, чтобы еще больше сократить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее возможность финансировать вторжение в Украину.

5 декабря коалиция стран G7 и ЕС уже ввели потолок цен на сырую нефть из РФ в размере $60 за баррель. Мера призвана ограничить доходы, "которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине". 

Кроме того, ЕС собирается пересмотреть предельный уровень цен на сырую нефть в середине января. Некоторые страны хотят снизить верхний предел еще на 5%, сообщало Bloomberg

Контекст:

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отметила "Русская служба BBC"

Ограничение цен на российскую нефть уже обходится Кремлю в $172 млн в день, сообщал Bloomberg. Когда ограничения распространятся еще и на нефтепродукты, Россия будет терять еще больше – $280 млн в день.

Теги: Россия, США, Украина, Австралия, санкции, Москва, промышленность, нефть, доходы, экспорт, Европа, ограничения, нефтепродукты, ЕС
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